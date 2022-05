Ukraiński sąd podjął decyzję w sprawie konfiskaty aktywów rosyjskiego oligarchy

Jak podała agencja, Wenediktowa napisała na Facebooku, że aktywa to papiery wartościowe firm cypryjskich, które znajdowały się na Ukrainie. Fridman został ukarany przez Unię Europejską w ramach odpowiedzi UE na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Zamrożony majątek Michaiła Fridmana

Cały majątek rosyjskiego oligarchy Michaiła Fridmana jeszcze w marcu szacowany był na 10 miliardów dolarów. Wtedy to mieszkający w Londynie miliarder skarżył się, że nie ma jak zapłacić sprzątaczce , bo nie może skorzystać ze swoich środków, gdyż jego konta i aktywa są obecnie zamrożone.

Jeszcze zanim rozpoczęła się rosyjska inwazja, majątek Fridmana był szacowany na 14 mld dolarów. Gdy Wielka Brytania dołączyła do sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, zablokowana została jego ostatnia działająca karta kredytowa. Oligarcha musiał każdorazowo ubiegać się o zgodę na wypłatę pieniędzy przy nałożonym limicie do 2,5 tys. funtów miesięcznie.

Michaił Fridman. Kim jest?

Według agencji Bloomberga Michaił Fridman jest największym udziałowcem Alfa Group - firmy inwestycyjnej, która posiada udziały w Alfa Bank, piątym co do wielkości banku w Rosji, oraz X5, rosyjskim detaliście spożywczym. Za pośrednictwem firmy LetterOne z siedzibą w Luksemburgu oligarcha posiada udziały w niemieckim producencie ropy i gazu Wintershall DEA oraz międzynarodowym operatorze telefonii komórkowej Veon.

Pod koniec lutego, w wywiadzie dla "Financial Times", Fridman określił wojnę na Ukrainie jako "tragedię" i wezwał do zakończenia "rozlewu krwi". W liście przesłanym wcześniej pocztą internetową pracownikom londyńskiej centrali należącej do niego firmy inwestycyjnej LetterOne rosyjski miliarder wyraził przekonanie, że "wojna nigdy nie może być odpowiedzią".