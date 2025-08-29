Pozew przeciw Trumpowi. "Nielegalna próba usunięcia ze stanowiska"

Gubernator Rezerwy Federalnej Lisa Cook pozwała prezydenta Donalda Trumpa za próbę usunięcia jej ze stanowiska. Jak zauważa BBC, może to doprowadzić do batalii prawnej z konsekwencjami dla amerykańskiego banku centralnego i jego autonomii.

W pozwie złożonym przez Lisę Cook znalazł się wniosek do sądu o uznanie decyzji Trumpa o jej zwolnieniu za "niezgodną z prawem i nieważną".

Trump stwierdził, że istnieją "wystarczające powody", by sądzić, że Cook złożyła fałszywe oświadczenia dotyczące jej kredytu hipotecznego, i powołał się na uprawnienia konstytucyjne, które – jak twierdził – pozwalają mu ją zwolnić. Cook wcześniej stwierdziła, że "w świetle prawa nie ma podstaw" do jej zwolnienia.

Prezydent wywiera coraz większą presję na Fed w sprawie obniżek stóp procentowych i oskarża instytucję o niechęć do podejmowania odpowiednich kroków w tej sprawie. Tymczasem, jak wskazuje BBC, Cook jest członkinią organu decyzyjnego odpowiedzialnego za ustalanie stóp procentowych w USA.

Co Trump może, a co nie

Ze względu na swój charakter, oraz kogo pozew dotyczy, sprawa może skończyć się przed Sądem Najwyższym.

"Sprawa ta kwestionuje bezprecedensową i nielegalną próbę prezydenta Trumpa usunięcia gubernator Cook ze stanowiska, która, gdyby do niej dopuszczono, byłaby pierwszą tego typu próbą w historii Rady" – napisał w pozwie Abbe Lowell, prawnik Cook.

Dalej Lowell wskazuje, że "złamałoby to ustawę o Rezerwie Federalnej, która wyraźnie wymaga wykazania 'przyczyny' odwołania gubernatora, czego nie można powiedzieć o bezpodstawnym oskarżeniu dotyczącym wniosków o prywatne kredyty hipoteczne złożonych przez gubernator Cook przed jej zatwierdzeniem przez Senat".

Lisa Cook KEN CEDENO/EPA/PAP

Przedstawiciel Białego Domu, Kush Desai, powiedział w komentarzu dla BBC, że prezydent "skorzystał ze swoich uprawnień do odwołania" Cook.

- Prezydent uznał, że istnieją podstawy do odwołania gubernator, która została oskarżona o kłamstwa w dokumentach finansowych, z wysoce wrażliwego stanowiska nadzorującego instytucje finansowe – powiedział Desai. - Odwołanie gubernatora z uzasadnionych przyczyn poprawia wiarygodność Rady Rezerwy Federalnej zarówno wobec rynków, jak i obywateli amerykańskich - podkreślił.

Ustawa o Rezerwie Federalnej nie daje prezydentowi prawa do odwołania urzędnika Rezerwy Federalnej według jego woli, ale jak powiedział Trump, pozwala mu to uczynić "z ważnego powodu".

Geneza oskarżeń wobec Cook

Bezpośrednim impulsem do działania były naciski ze strony Billa Pulte, dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa (FHFA), który oskarżył Cook o oszustwa hipoteczne, skierował sprawę do Departamentu Sprawiedliwości i wezwał ją do rezygnacji.

Pulte zarzucał Cook, że podpisała dwa dokumenty w odstępie dwóch tygodni, potwierdzające, że dwa domy w różnych stanach były jej głównym miejscem zamieszkania. Cook nie postawiono żadnych zarzutów i nie jest jasne, czy toczy się postępowanie w związku z tymi zarzutami.

Gdy Cook odmówiła wezwaniom do rezygnacji, Trump spełnił swoją groźbę i - jak poinformował - podjął decyzję o odwołaniu gubernator Fed.

W swoim pozwie przeciw prezydentowi USA Cook nie odnosi się do stawianych jej zarzutów. Wcześniej zaprzeczała, jakoby istniały jakiekolwiek podstawy do jej zwolnienia, a eksperci prawni wyrażali sceptycyzm co do planów Trumpa.

Trumpa naciski na Fed

Cook jest jednym z siedmiu członków rady gubernatorów Rezerwy Federalnej i zasiada w 12-osobowym komitecie odpowiedzialnym za ustalanie stóp procentowych w USA.

Od ponownego zaprzysiężenia Trump wywiera coraz większą presję na Fed – zwłaszcza na Powella – w sprawie stóp procentowych.

Jerome Powell PAP/EPA/SHAWN THEW

Prezydent USA nominuje kandydatów na to stanowisko, więc usunięcie Cook oznaczałoby, że mogłaby zostać zastąpiona przez kogoś bardziej przychylnego niższym stopom procentowym i agendzie gospodarczej Trumpa.

Decyzja Fed wpływa na stopę, po jakiej Amerykanie mogą pożyczać pieniądze, a także na oprocentowanie oszczędności na ich rachunkach bankowych. Stopy procentowe w USA są również uważnie obserwowane przez banki centralne, które ustalają politykę pieniężną w innych krajach.

Cook głosowała wraz z Powellem i większością innych członków komitetu za utrzymaniem stóp procentowych w USA na ostatnim posiedzeniu Fed pod koniec lipca.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: BBC