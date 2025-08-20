Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
Rekordowa wygrana w wysokości 250 milionów euro, czyli w przeliczeniu ponad miliard złotych, padła we wtorek wieczorem we Francji w loterii EuroMillions. Jest to najwyższa możliwa kwota i nigdy wcześniej taka wygrana nie padła w tym kraju.
Podczas wtorkowego losowania kwota była wysoka, ponieważ żaden gracz nie trafił zwycięskich numerów w poprzednim losowaniu z 15 sierpnia, gdy potencjalna wygrana wynosiła 234 mln euro.
60 dni na zgłoszenie
Właściciel szczęśliwego kuponu ma teraz 60 dni na zgłoszenie się po wygraną. Nie podano na razie do wiadomości publicznej, gdzie kupiony został los.
Poprzedni rekord w loterii EuroMillions we Francji padł w 2021 roku w Polinezji Francuskiej. Wówczas mieszkanka Tahiti wygrała 220 mln euro.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock