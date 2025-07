Odgadli hasło pracownika, firma upadła

Hakerom udało się uzyskać dostęp do systemu komputerowego KNP, brytyjskiej firmy transportowej. Odgadli hasło jednego z pracowników, po czym zaszyfrowali dane firmy i zablokowali jej wewnętrzne systemy - wyjaśnia BBC.

Dyrektor KNP Paul Abbott twierdzi, że nie powiedział pracownikowi, że ujawnienie jego hasła najprawdopodobniej doprowadziło do upadku firmy.

- Czy chciałbyś wiedzieć, gdybyś to był ty? - pyta.

Żądanie okupu. 5 milionów funtów

Jednak gang hakerów, znany jako Akira, włamał się do systemu, uniemożliwiając pracownikom dostęp do danych niezbędnych do prowadzenia firmy. Jedynym sposobem na ich odzyskanie było zapłacenie okupu.