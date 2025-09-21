"Kultowy moment w historii muzyki". Wyjątkowe nagranie na aukcji

21 września 2025, 13:11
PAP
Na aukcję domu Bonhams trafiło niepublikowane wcześniej nagranie wideo z koncertu Nirvany i Kurta Cobaina z 1990 roku. Materiał wyceniany jest na kwotę od 100 do 150 tysięcy dolarów. Licytacja potrwa do 25 września.

Mimo że pamiątki po Nirvanie i Kurcie Cobainie regularnie trafiają na aukcje, co pewien czas pojawiają się nowe, nieznane dotąd artefakty.

Jeden z nich, niepublikowane nigdy wcześniej nagranie wideo z wczesnego koncertu zespołu w Meksyku, trafił właśnie na licytację organizowaną przez dom aukcyjny Bonhams.

Koncert Nirvany w Meksyku

Wspomniane nagranie przez blisko 35 lat pozostawało zapomniane. Choć dla fanów Nirvany stanowi prawdziwą gratkę. Wszak na filmie uwieczniono beztroskie sceniczne początki zespołu. Chodzi o występ Nirvany z 1990 roku, który odbył się w Tijuanie w klubie Iguanas, krótko po premierze ich pierwszej płyty "Bleach".

W trakcie 45-minutowego show, obok wygrywanych na scenie przebojów Nirvany, widać Kurta Cobaina rozmawiającego z publiką, rzucającego się w tłum zebrany pod sceną i rozbijającego dwie gitary.

Wartość nagrania szacowana jest nawet na 150 tysięcy dolarów. bonhams.com/press_release

Koncert Nirvany nagrany przez studentów

Występ został sfilmowany przez studentów reżyserii Uniwersytetu Kalifornijskiego - Petera Tackaberry’ego i Elizabeth Voss. Jak opisuje portal ArtNet, para studentów poznała zespół w sklepie płytowym w Los Angeles. Po nawiązaniu koleżeńskiej relacji obejrzeli ich koncert w Long Beach. Zaintrygowani, poprosili zespół o możliwość zarejestrowania ich kolejnego występu.

- Kurt pozwolił mi rozstawić się na scenie, żeby uchwycić energię i ducha występu z bliska - powiedział Tackaberry w rozmowie z portalem.

- Koncert był elektryzujący, co widać na nagraniu. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy tam być, jesteśmy też wdzięczni Kurtowi i reszcie zespołu za pozwolenie nam na filmowanie koncertu - dodał.

"Kultowy moment w historii muzyki"

Claire Tole-Moir, szefowa działu kultury popularnej w domu aukcyjnym Bonhams, podkreśliła niezwykłą wartość tego "rzadkiego i niezwykłego" materiału.

- Nagranie pozwoliło uchwycić kultowy moment w historii muzyki. Ten materiał przypomina o nieprzemijającym wpływie zespołu na występy na żywo - stwierdziła w komunikacie Tole-Moir.

Szacuje się, że cena nagrania może sięgnąć od 100 tys. do 150 tys. dolarów, czyli od ok. 350 tys. zł do ok. 530 tys. zł.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Starstock/Photoshot/PAP

