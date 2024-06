Według Komisji Europejskiej (KE) firma Apple może naruszać Akt o Usługach Cyfrowych (DMA). Problemem jest sklep z aplikacjami App Store, który uniemożliwia ich twórcom przekierowywanie klientów do tańszych ofert. Apple to pierwsza platforma, której Bruksela zarzuca łamanie DMA.

Bruksela wzięła pod lupę Apple'a

Powodem są zasady, na jakich działa sklep z aplikacjami App Store amerykańskiego producenta iPhone'ów. W ocenie KE uniemożliwiają one dostawcom aplikacji przekierowywanie konsumentów do konkurencyjnych ofert. Na mocy DMA programiści dystrybuujący swoje aplikacje za pośrednictwem sklepu Apple powinni mieć możliwość bezpłatnego informowania swoich klientów o alternatywnych, tańszych możliwościach zakupu, kierowania ich do tych ofert i umożliwiania dokonywania zakupów. We wstępnej ocenie KE uznała, że amerykańska firma nie daje takiej możliwości.