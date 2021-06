Fałszywe recenzje na wielkich platformach. Urzędnicy przyjrzą się działaniom gigantów

"Miliony kupujących mogą być wprowadzane w błąd"

- CMA na tym etapie nie doszła do wniosku, że Amazon i Google złamały prawo. Naszą obawą jest to, że miliony kupujących online mogą być wprowadzane w błąd poprzez czytanie fałszywych recenzji, a następnie wydają pieniądze w oparciu o te rekomendacje - oświadczył szef CMA Andrea Coscelli.

- Ponadto jest po prostu niesprawiedliwe, jeśli niektóre firmy mogą tworzyć fałszywe pięciogwiazdkowe recenzje, by ich produkty lub usługi były najbardziej widoczne, podczas gdy przestrzegające prawa firmy tracą. Ważne jest, aby te platformy technologiczne wzięły odpowiedzialność, a my jesteśmy gotowi podjąć działania, jeśli stwierdzimy, że nie robią wystarczająco dużo – dodał.

Wyjaśnienia firm

Firma wyjaśniła, że w 2020 r. nie dopuściła do publikacji ponad 200 milionów recenzji, które wyglądały na fałszywe, z czego ponad 99 proc. były to recenzje zastopowane w wyniku jej własnych działań.

Śledztwo CMA

Jak poinformował CMA, śledztwo ma wyjaśnić, czy Google i Amazon bezzwłocznie badają i usuwają fałszywe i wprowadzające w błąd recenzje, a także sprawdzić, jakie sankcje firmy nakładają na użytkowników. Urząd oświadczył, że jeśli odkryje, iż firmy złamały prawo konsumenckie, może podjąć działania wykonawcze. Mogą one obejmować formalne zabezpieczenie zobowiązań od Amazon i Google do zmiany sposobu radzenia sobie z fałszywymi recenzjami, ale w razie potrzeby może to zostać rozszerzone do działań sądowych.