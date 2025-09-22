Donald Trump powiedział, kto ma wziąć udział w transakcji z TikTokiem

22 września 2025, 7:11
Źródło:
Reuters, PAP
Rafał Michalski o komikach, mediach, Donaldzie Trumpie i wolności słowa w USA
Rafał Michalski o komikach, mediach, Donaldzie Trumpie i wolności słowa w USATVN24
wideo 2/5
Rafał Michalski o komikach, mediach, Donaldzie Trumpie i wolności słowa w USATVN24

Prezydent USA Donald Trump wskazał, że liderzy biznesu Lachlan Murdoch, Larry Ellison i Michael Dell będą amerykańskimi inwestorami w umowie umożliwiającej TikTokowi dalszą działalność w USA - podała Agencja Reutera.

Trump poinformował, że USA i Chiny poczyniły postępy w negocjacjach dotyczących umowy, która wymaga przeniesienia amerykańskich aktywów TikToka z chińskiej firmy ByteDance na amerykańskich właścicieli.

Trump o transakcji z TikTokiem

Proponowani inwestorzy, będący sojusznikami Trumpa w świecie biznesu, zyskaliby wpływ na popularną aplikację mediów społecznościowych, która ma 170 milionów użytkowników w USA i kształtuje debatę publiczną na tematy polityczne oraz kulturalne - podał Reuters.

"Zgodnie z planowaną umową, większość amerykańskich aktywów TikToka miałaby należeć do amerykańskich inwestorów, a aplikacja byłaby zarządzana w USA przez radę dyrektorów z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa" - napisała Agencja Reutera, powołując się na urzędnika Białego Domu.

Obecni udziałowcy ByteDance, w tym Susquehanna International Group, General Atlantic i KKR, mieliby mniej niż 20 proc. udziałów w spółce joint venture kontrolującej operacje TikToka w USA.

Trump: amerykańscy patrioci przejmą TikToka

W rozmowie z programem "The Sunday Briefing" telewizji Fox News Trump pochwalił grupę inwestorów, nazywając ich prominentnymi osobami.

- Kilku innych, naprawdę wspaniałych ludzi, bardzo wybitnych ludzi. Są też amerykańskimi patriotami, wiecie, kochają ten kraj. Myślę więc, że wykonają naprawdę dobrą robotę – powiedział Trump.

Przypisał przy tym TikTokowi zasługi za pomoc w zdobyciu poparcia młodych wyborców w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Lachlan Murdoch, dyrektor generalny Fox Corp, niedawno zapewnił sobie długoterminową kontrolę nad rodzinnym imperium medialnym, obejmującym Fox News i "Wall Street Journal", po zakończeniu wieloletniego sporu prawnego z rodzeństwem. Trump wspomniał, że w umowie może być zaangażowany także 94-letni patriarcha rodziny - Rupert Murdoch.

Według ustaleń Reutersa inwestycje w amerykańskiego TikToka pochodziłyby od Fox Corp, a nie od Murdocha jako osoby prywatnej ani od News Corp, będącej właścicielem "Wall Street Journal" i "New York Post".

Kontrowersje i kontekst polityczny

Rupert i Lachlan Murdochowie są znani z konserwatywnych poglądów, a ich media przyciągają prawicową publiczność, choć czasami spotykają się z krytyką ze strony Donalda Trumpa - podał Reuters.

Trump pozwał "Wall Street Journal" i Ruperta Murdocha za zniesławienie w związku z lipcowym artykułem, który twierdził, że podpisał on w 2003 roku urodzinową kartkę dla nieżyjącego finansisty i skazanego przestępcy seksualnego Jeffrey’a Epsteina. Gazeta broni swojego materiału i zapowiedziała walkę z pozwem.

Administracja Trumpa zrezygnowała z egzekwowania ustawy z 2024 roku, przyjętej za prezydentury Bidena, która nakazywała sprzedaż TikToka do stycznia 2025 roku z obawy, że dane użytkowników w USA mogą być dostępne dla chińskiego rządu. Trump włączył negocjacje dotyczące aplikacji do szeroko zakrojonych rozmów gospodarczych z Chinami - wyjaśniła agencja.

Stanowisko Chin w sprawie TikToka

W piątek Trump i Xi rozmawiali o możliwej umowie z TikTokiem. Po rozmowie Trump powiedział, że umowa „jest na dobrej drodze, jak wiadomo, a inwestorzy się do niej przygotowują”.

Jednak Chiny w swoim oświadczeniu zasugerowały, że strony mają większe rozbieżności w kwestii negocjacji.

"Stanowisko Chin w sprawie TikToka jest jasne: chiński rząd szanuje wolę firm i cieszy się, widząc, jak prowadzą one negocjacje biznesowe w oparciu o zasady rynkowe i osiągają rozwiązania zgodne z chińskim prawem i regulacjami oraz równoważące interesy" – napisano w komunikacie chińskiej państwowej agencji informacyjnej Xinhua.

"Mamy nadzieję, że strona amerykańska zapewni otwarte, uczciwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla chińskich firm inwestujących w Stanach Zjednoczonych" – dodano.

Kolejna ingerencja w Trumpa w biznes

Reuters wskazawł też, że przejęcie TikToka to nie pierwsza nietypowa interwencja administracji Trumpa w amerykański biznes. Wśród innych kontrowersyjnych decyzji wymieniane jest przejęcie 10 proc. udziałów w Intel Corp oraz zezwolenie firmie Nvidia na sprzedaż chipów H20 do Chin w zamian za 15 proc. zysków z tej sprzedaży.

Trump bronił tych działań, twierdząc, że służą one interesom USA. Krytycy, w tym niektórzy liderzy biznesu i republikańscy prawodawcy, uznali te interwencje za odejście od zasad amerykańskiego kapitalizmu, ostrzegając, że mogą zaszkodzić konkurencyjności gospodarki USA.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

Donald TrumpTikTokUSA
Pozostałe wiadomości

Na lotnisku w Brukseli PLL LOT odwołały trzy rejsy - przekazał rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Tamtejszy port lotniczy zmaga się z efektami cyberataku. Pasażerowie posiadający bilety na odwołane loty mogą liczyć na pomoc.

Odwołane loty z Brukseli do Warszawy

Odwołane loty z Brukseli do Warszawy

22 września 2025, 6:55
Źródło:
PAP

Gazprom wyprzedał udziały w Serbskim Przemyśle Naftowym (NIS) - podało Radio Wolna Europa. Największy serbski koncern naftowy znalazł się na liście podmiotów zagrożonych sankcjami USA, gdyż akcje posiadały w firmie Gazprom i Gazprom Nieft.

Ucieczka przed sankcjami. Gazprom sprzedaje udziały

Ucieczka przed sankcjami. Gazprom sprzedaje udziały

22 września 2025, 8:00
Źródło:
PAP

Rząd Indii oświadczył, że wprowadzenie nowej opłaty w wysokości 100 tysięcy dolarów dla osób ubiegających się o amerykańskie wizy pracownicze może mieć konsekwencje humanitarne i zakłócić życie wielu rodzin - poinformował portal stacji BBC.

Decyzja Trumpa ich zabolała najbardziej. "Konsekwencje humanitarne"

Decyzja Trumpa ich zabolała najbardziej. "Konsekwencje humanitarne"

21 września 2025, 15:29
Źródło:
BBC

W najbliższych dniach inwestorzy poznają dane o sprzedaży detalicznej i biuletyn statystyczny za sierpień. Następnie resort finansów przeprowadzi aukcję sprzedaży obligacji, a bank centralny powinien opublikować założenia polityki pieniężnej na 2026 rok. Rynek będzie też analizował decyzję agencji Moody's dotyczącą ratingu Polski.

Sprzedaż, biuletyn, obligacje. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

Sprzedaż, biuletyn, obligacje. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

22 września 2025, 6:37
Źródło:
PAP

Na aukcję domu Bonhams trafiło niepublikowane wcześniej nagranie wideo z koncertu Nirvany i Kurta Cobaina z 1990 roku. Materiał wyceniany jest na kwotę od 100 do 150 tysięcy dolarów. Licytacja potrwa do 25 września.

"Kultowy moment w historii muzyki". Wyjątkowe nagranie na aukcji

"Kultowy moment w historii muzyki". Wyjątkowe nagranie na aukcji

21 września 2025, 13:11
Źródło:
PAP

Sztuczna inteligencja (AI) może prowadzić do zaniku cennych umiejętności pracowników - ocenił doktor Piotr Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak wyjaśnił, regularne delegowanie zadań na maszyny sprawia, że człowiek traci wprawę lub zapomina, jak je wykonywać.

"Alarmujący przykład". Ekspert o najpoważniejszych zagrożeniach dla pracowników

"Alarmujący przykład". Ekspert o najpoważniejszych zagrożeniach dla pracowników

21 września 2025, 14:19
Źródło:
PAP

Administracja Białego Domu wyjaśniła, że opłata 100 tysięcy dolarów za wizę pracowniczą ma charakter jednorazowy. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że nie dotyczy osób, które już posiadają wizy.

Wiza 100 razy droższa. Biały Dom tłumaczy

Wiza 100 razy droższa. Biały Dom tłumaczy

21 września 2025, 11:01
Źródło:
PAP

Dyrekcja lotniska w Brukseli poinformowała, że z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu połowa lotów zaplanowanych na niedzielę zostanie odwołana - podała Agencja Reutera.

Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników

Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników

21 września 2025, 9:13
Źródło:
PAP

Dwa największe banki w Polsce - PKO BP i Pekao - ostrzegają klientów przed utrudnieniami w niedzielę. Mogą wystąpić trudności z blikiem, aplikacją, przelewami czy wypłatą pieniędzy z bankomatu.

Dwa największe banki ostrzegają. "Nie skorzystasz z aplikacji"

Dwa największe banki ostrzegają. "Nie skorzystasz z aplikacji"

21 września 2025, 10:03
Źródło:
tvn24.pl

Agencja Moody's zasygnalizowała, że konflikt między rządem a prezydentem negatywnie wpływa na gospodarkę i stabilność kraju - ocenił główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Z kolei Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion ostrzegł, że bez ograniczenia deficytu i długu publicznego Polsce grozi obniżka ratingu już w przyszłym roku.

"Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"

"Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"

21 września 2025, 12:02
Źródło:
PAP

W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że we wtorek główna wygrana wyniesie sześć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rośnie

Kumulacja w Lotto rośnie

21 września 2025, 8:27
Źródło:
tvn24.pl

Donald Trump podpisał memorandum, które nakłada roczną opłatę w wysokości 100 tysięcy dolarów za wizę pracowniczą dla specjalistów. Prezydent USA zatwierdził także program "złotych kart", który pozwala na stały pobyt za milion dolarów.

100 razy droższe wizy. Donald Trump złożył podpis

100 razy droższe wizy. Donald Trump złożył podpis

20 września 2025, 12:15
Źródło:
PAP

Zamiast wprowadzać trwałe strefy tylko dla pieszych, władze Sztokholmu stawiają na tymczasowe projekty, które okresowo wyłączają ulice z ruchu pojazdów - pisze Politico. Skuteczność programu potwierdza rosnąca liczba ulic objętych ograniczeniami - z dwóch w 2015 roku do ponad czterdziestu tego lata.

Mieszkańcy na ten pomysł reagują oburzeniem. Ta stolica "przełamuje trend"

Mieszkańcy na ten pomysł reagują oburzeniem. Ta stolica "przełamuje trend"

20 września 2025, 15:33
Źródło:
Politico

Nad Jeziorem Żarnowieckim powstaje największy w Europie magazyn energii - przekazał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, podobne inwestycje w przyszłości przyczynią się do obniżek cen prądu.

Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie

Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie

20 września 2025, 13:13
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Nowe założenia w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) zaszkodzą gospodarce, obniżą skuteczność zbiórki i recyklingu odpadów oraz doprowadzą do podwyżek cen produktów - uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowy plan rządu. Przedsiębiorcy ostrzegają

Nowy plan rządu. Przedsiębiorcy ostrzegają

20 września 2025, 14:41
Źródło:
PAP

Decyzja agencji Moody's o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami - wyjaśnił resort finansów.

Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski

Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski

20 września 2025, 11:09
Źródło:
PAP

37 procent wszystkich mieszkań w Chorwacji kupują obcokrajowcy. Według eksperta branży nieruchomości Boro Vujovicia najczęściej inwestują Niemcy, Austriacy i Słoweńcy, ale coraz częściej pojawiają się nabywcy z Polski.

Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"

Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"

20 września 2025, 9:06
Źródło:
PAP

Komisja Europejska zaproponowała państwom Unii Europejskiej 19. pakiet sankcji wobec Rosji. Wśród tych propozycji znajduje się między innymi całkowity zakaz transakcji dla rosyjskich banków, objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji, całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG od 1 stycznia 2027 roku oraz rozszerzone restrykcje wobec tak zwanej rosyjskiej floty cieni.

Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze

Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze

19 września 2025, 14:10
Źródło:
PAP