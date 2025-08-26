Donald Trump o popularnej sieci: powinni przyznać się do błędu

26 sierpnia 2025, 18:50
Źródło:
tvn24.pl, CNN
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowyTVN24
wideo 2/5
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowyTVN24

Prezydent USA Donald Trump zaapelował do amerykańskiej sieci Cracker Barrel, by powróciła do swojego tradycyjnego logo. Wcześniej firma zrezygnowała z charakterystycznej beczki i postaci mężczyzny, co zostało skrytykowane przez klientów.

"Cracker Barrel powinna wrócić do starego logo, przyznać się do błędu i zarządzać siecią lepiej niż kiedykolwiek do tej pory. Jeśli dobrze wykorzystają obecny moment, mają szansę na darmową reklamę wartą miliard dolarów. To bardzo trudne, ale okazja jest świetna" - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.

"Zorganizujcie dużą konferencję prasową. Niech Cracker Barrel znów będzie ZWYCIĘZCĄ. Pamiętajcie, w krótkim czasie sprawiłem, że Stany Zjednoczone Ameryki stały się 'NAJGORĘTSZYM' krajem na świecie. Rok temu były 'MARTWE'. Powodzenia!" - dodał.

Nowe logo Cracker Barrel

Cracker Barrel, popularna amerykańska sieć restauracji specjalizująca się w kuchni południowych stanów, zdecydowała się na modernizację lokali oraz zmianę identyfikacji wizualnej. Z nowego logo zniknęły charakterystyczna beczka i postać mężczyzny, które od 1977 roku stanowiły znak rozpoznawczy marki.

Firma tłumaczyła, że nowy projekt "jeszcze mocniej nawiązuje do ikonicznego kształtu beczki", choć sama beczka nie jest już obecna w znaku graficznym. Zmiana obejmuje również nowe materiały reklamowe, przeprojektowane menu oraz wprowadzenie sezonowych potraw.

- Sposób komunikacji, oferta, wygląd i atmosfera lokali - to wszystko pojawiało się w naszych badaniach jako obszary wymagające poprawy, jeśli chcemy odzyskać znaczenie na rynku - mówiła w 2024 roku dyrektorka generalna Julie Felss Masino, cytowana przez portal stacji CNN.

Fala krytyki po zmianach

Nowe logo spotkało się jednak z silnym sprzeciwem części klientów, którzy obawiają się, że sieć odchodzi od swoich tradycyjnych korzeni. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że zmiana to "kolejny fragment amerykańskiej kultury, który odchodzi do przeszłości".

Krytycznie wypowiedział się również Donald Trump Jr. (syn Donalda Trumpa), który na platformie X napisał: "Co jest nie tak z Cracker Barrel?".

Kontrowersje wokół sieci dodatkowo podsycają wcześniejsze spory związane z jej działaniami - od oskarżeń o dyskryminację w latach 90., po wsparcie dla społeczności LGBTQ+ w 2023 roku. Konserwatywni komentatorzy zarzucają firmie "skręt w lewo", wskazując na współpracę z organizacją Human Rights Campaign czy wdrażanie polityk DEI (Diversity, Equity, Inclusion).

Na zmianę logo sieci negatywnie zareagowała Wall Street.Retail Photographer/Shutterstock

Konsekwencje rynkowe

Negatywne reakcje odbiły się również na notowaniach giełdowych. W ubiegły czwartek akcje Cracker Barrel (CBRL) spadły o ponad 12 procent.

W odpowiedzi firma wydała oświadczenie, w którym przyznała, że mogła lepiej przygotować klientów na szykowane zmiany.

"Ostatnie dni pokazały, jak bardzo ludzie cenią Cracker Barrel. Pokazaliście nam też, że mogliśmy lepiej wyjaśnić, kim jesteśmy i kim zawsze będziemy" - napisała sieć Crakcer Barrel w oświadczeniu. Firma zapewniła również, że będzie "testować, uczyć się i słuchać gości oraz pracowników".

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

USADonald Trump
Pozostałe wiadomości

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uderza w stabilność gospodarki, zobowiązania międzynarodowe Polski i bezpieczeństwo całego kraju - przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1 października 2025 roku tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy - wskazał resort.

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

26 sierpnia 2025, 18:19
Źródło:
tvn24.pl

Rząd przyjął we wtorek projekt zakładający uruchomienie darmowego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Nowe narzędzie ma ułatwić kupującym wybór najkorzystniejszej oferty na rynku nieruchomości. 

Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

26 sierpnia 2025, 17:11
Źródło:
PAP

Indyjskie rafinerie planują ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy - przekazała we wtorek agencja Bloomberga. Jednak, jak zaznaczono, jest to skromne ustępstwo wobec jastrzębich polityków z Waszyngtonu, a jednocześnie sygnał, że Delhi nie zamierza zrywać stosunków z Moskwą.

Indie robią krok wstecz w sprawie ropy z Rosji

Indie robią krok wstecz w sprawie ropy z Rosji

26 sierpnia 2025, 14:26
Źródło:
PAP

Od poniedziałku 25 sierpnia Poczta Polska zawiesiła przyjmowanie przesyłek z towarami do USA. Jak poinformowała spółka decyzja, mająca charakter tymczasowy, została "wymuszona przez ograniczenia nałożone przez władze USA oraz przewoźników lotniczych, co uniemożliwia realizację dostaw".

Tych paczek nie można wysłać do USA. Zamieszanie z powodu decyzji Trumpa

Tych paczek nie można wysłać do USA. Zamieszanie z powodu decyzji Trumpa

26 sierpnia 2025, 10:48
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Karol Nawrocki blokuje ustawy deregulacyjne, które były przygotowane po to, by ułatwić życie przedsiębiorcom i obywatelom. Decyzje prezydenta szkodzą Polakom - stwierdził we wtorek minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

Minister: te decyzje szkodzą Polakom

Minister: te decyzje szkodzą Polakom

26 sierpnia 2025, 15:18
Źródło:
PAP

- Odpływ siły roboczej może obniżyć PKB o kilka procent, zwiększyć koszty rekrutacji i szkoleń, a także zachwiać stabilnością sektorów silnie opartych na pracy migrantów - mówi o zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot. - Zakładam - mam przynajmniej taką nadzieję, że rząd z panem prezydentem musi dojść do jakiejś formy kompromisu - zaznacza z kolei prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek.

Eksperci o kosztach prezydenckiego weta: może obniżyć PKB o kilka procent

Eksperci o kosztach prezydenckiego weta: może obniżyć PKB o kilka procent

26 sierpnia 2025, 13:10
Źródło:
PAP

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej - GUS. Eksperci zwracają uwagę na rosnące koszty pracy.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w lipcu. "Pracodawcy zachowują się asekuracyjnie"

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w lipcu. "Pracodawcy zachowują się asekuracyjnie"

26 sierpnia 2025, 10:03
Aktualizacja: 26 sierpnia 2025, 12:47
Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Peter Szijjarto, Minister Spraw Zagranicznych Węgier, stwierdził we wtorek, że "Komisja Europejska strzela sobie w stopę, milcząc, a będąc współwinną ataków Ukrainy na rurociąg Przyjaźń". Szijjarto stwierdził, że rurociąg ten ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Węgier i Słowacji.

Ataki na rurociąg Przyjaźń. Węgry oskarżają Komisję Europejską o "strzał w stopę"

Ataki na rurociąg Przyjaźń. Węgry oskarżają Komisję Europejską o "strzał w stopę"

26 sierpnia 2025, 13:37
Źródło:
PAP

Południowokoreańskie giganty biznesowe, w tym Korean Air i Hyundai, ogłosiły w poniedziałek, że zawarły wielomiliardowe umowy w Stanach Zjednoczonych, po szczycie przywódców obu krajów w Waszyngtonie. Łącznie inwestycje mogą wynosić nawet 150 miliardów dolarów.

Gigantyczne kontrakty podpisane. Korea Południowa wyda miliardy dolarów

Gigantyczne kontrakty podpisane. Korea Południowa wyda miliardy dolarów

26 sierpnia 2025, 10:35
Źródło:
CNN, PAP

Fundusz emerytalny niemieckiego producenta samochodów Mercedes-Benz sprzedał wszystkie swoje udziały w japońskim Nissan Motor za 47,83 miliarda jenów (324,65 miliona dolarów) – poinformował we wtorek Reuters powołując się na swoje źródła.

Niemcy sprzedają swoje udziały w japońskim koncernie motoryzacyjnym

Niemcy sprzedają swoje udziały w japońskim koncernie motoryzacyjnym

26 sierpnia 2025, 12:39
Źródło:
Reuters

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie dodatkowych ceł wobec krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy. "Okaż szacunek Ameryce i naszym niesamowitym firmom technologicznym albo zmierz się z konsekwencjami!" - napisał

Trump broni big techy przed podatkami: nie są już światową "skarbonką"

Trump broni big techy przed podatkami: nie są już światową "skarbonką"

26 sierpnia 2025, 6:54
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Nawet ponad 1500 złotych miesięcznie wydają Polacy na edukację swojego dziecka - wynika z badania "Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu". Wydatki zależą od dochodów, miejsca zamieszkania, ale i płci rodzica.

Ile kosztuje edukacja dzieci? Policzono

Ile kosztuje edukacja dzieci? Policzono

26 sierpnia 2025, 11:51
Źródło:
PAP

Na turystów jeżdżących do Czech czekają pułapki w postaci portali sprzedających winiety za przejazdy po autostradach. Jak poinformowały "Hospodarzske Noviny" tamtejsze urzędy zamierzają sądzić się z właścicielami takich stron, a ministerstwo transportu przestrzega, że zakup winiet z takich portali może być ryzykowny.

Czesi przestrzegają przed zakupem winiet na nieoficjalnych portalach

Czesi przestrzegają przed zakupem winiet na nieoficjalnych portalach

26 sierpnia 2025, 9:48
Źródło:
PAP

- Widzę, że bardzo wielu ministrów chce wydawać więcej w latach przyszłych. I minister finansów musi to w sposób rozsądny ograniczyć - powiedział na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego" Ryszard Petru, poseł Polski 2050, odnosząc się do trwających prac nad budżetem państwa. Ocenił także propozycje podatkowe prezydenta Karola Nawrockiego.

Petru o budżecie państwa: co roku jest tak, że wszyscy chcą bardzo dużo

Petru o budżecie państwa: co roku jest tak, że wszyscy chcą bardzo dużo

26 sierpnia 2025, 8:15
Źródło:
tvn24.pl

Google będzie musiało zapłacić Ceneo 8 milionów złotych kary za łamanie sądowego postanowienia zakazującego gigantowi czynów nieuczciwej konkurencji - donosi we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Google ukarane w Polsce. Milionowa kara za nieuczciwą konkurencję

Google ukarane w Polsce. Milionowa kara za nieuczciwą konkurencję

26 sierpnia 2025, 7:34
Źródło:
PAP

- System nie jest przygotowany na przyjęcie w ciągu miesiąca setek tysięcy wniosków o legalizację pobytu w Polsce - byłby to poważny cios dla rynku pracy i całej gospodarki - ocenił Yuriy Grygorenko z Gremi Personal, komentując decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

"To będzie kolosalny i natychmiastowy cios"

"To będzie kolosalny i natychmiastowy cios"

25 sierpnia 2025, 21:31
Źródło:
PAP

Donald Trump zapowiedział, że zamierza pomagać firmom, które "zawierają lukratywne umowy" ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA wskazał na koncern Intel, który zgodził się na sprzedaż rządowi 10 procent swoich akcji.

Trump: dlaczego "głupi" ludzie są z tego niezadowoleni?

Trump: dlaczego "głupi" ludzie są z tego niezadowoleni?

25 sierpnia 2025, 16:45
Źródło:
PAP

Aż 95 procent organizacji pompujących ogromne środki w sztuczną inteligencję (AI) nie widzi żadnych zwrotów z inwestycji - wynika z raportu Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Stymulowanie szybkiego wzrostu przychodów kończy się fiaskiem" - podkreśla magazyn "Fortune".

Rewolucja trwa, ogromna bańka pęka. 95 procent firm nie widzi rezultatów

Rewolucja trwa, ogromna bańka pęka. 95 procent firm nie widzi rezultatów

25 sierpnia 2025, 16:01
Źródło:
"Fortune"

Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii zapowiedział, że nie pozwoli na podnoszenie podatków. Może to oznaczać, że wiele projektowanych ustaw może zostać zawetowanych przez prezydenta. Oto plany podatkowe rządu.

Podatkowe plany rządu. To może zawetować Nawrocki

Podatkowe plany rządu. To może zawetować Nawrocki

25 sierpnia 2025, 14:01
Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy prowadzi konsultacje z polskimi władzami w sprawie finansowania usług Starlink. Jak donosi ukraiński portal Suspilne, rozmowy toczą się w kontekście weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty

Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty

25 sierpnia 2025, 20:16
Źródło:
PAP

ING Bank Śląski zapowiedział zaskarżenie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nałożył na bank karę w wysokości 18,4 miliona złotych za skanowanie dokumentów tożsamości klientów. Informację potwierdził rzecznik ING Piotr Utrata.

Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję

Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję

25 sierpnia 2025, 19:46
Źródło:
PAP

"Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotycząca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy" - napisał na portalu X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podkreślił w odpowiedzi, że weto prezydenta nie wyłącza starlinków Ukrainie.

Szef prezydenckiej kancelarii odpowiada wicepremierowi

Szef prezydenckiej kancelarii odpowiada wicepremierowi

25 sierpnia 2025, 13:39
Aktualizacja: 25 sierpnia 2025, 19:09
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Trzecią ustawą, zawetowaną w poniedziałek przez prezydenta Karola Nawrockiego, jest ustawa o deregulacji w zakresie energetyki - poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Ustawa między innymi podnosiła próg mocy instalacji OZE, od którego trzeba uzyskać koncesję. Przewidywała też uproszczenie rachunków za energię elektryczną.

Kolejne weto prezydenta. Wiadomo, czego dotyczy

Kolejne weto prezydenta. Wiadomo, czego dotyczy

25 sierpnia 2025, 14:36
Źródło:
PAP

Minister handlu Norwegii Cecilie Myrseth wezwała na poniedziałek właścicieli największych sieci handlowych w kraju. Powodem spotkania jest lipcowy wzrost cen żywności. Niemal 97 procent rynku należy do trzech głównych graczy.

Właściciele sieci handlowych na dywaniku u minister

Właściciele sieci handlowych na dywaniku u minister

25 sierpnia 2025, 16:28
Źródło:
PAP