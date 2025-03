"Cyfrowy Fort Knox". Trump podpisał rozporządzenie

"Cyfrowy Fort Knox"

Podpisane przez Trumpa rozporządzenie nakazuje przeprowadzenie audytu mającego ustalić kwotę posiadanych przez państwo cyfrowych aktywów. Według Sacksa szacunkowa kwota to 200 tys. bitcoinów (według obecnego kursu to ok. 17 mld dolarów).

"Strategiczna rezerwa bitcoinów" w USA

Sacks, inwestor z Doliny Krzemowej, był właścicielem funduszu zawierającego największe kryptowaluty (biznesmen twierdzi, że sprzedał udziały przed objęciem urzędu). Te same pięć kryptowalut zostało pierwotnie wymienionych przez Donalda Trumpa jako aktywa, które miały wejść do rezerwy. Agencja AFP podała, że po podpisaniu przez Trumpa dekretu, kurs bitcoina (BTC) zanotował znaczący spadek - prawie o 6 proc. - ze względu na zawiedzione nadzieje inwestorów na to, że państwo zakupi dużą ilość kryptowaluty, co podwyższyłoby ich cenę. Do podpisania rozporządzenia doszło na dzień przed zwołanym przez Trumpa "szczytem krypto" w Białym Domu, który ma skupić ponad 20 największych inwestorów branży. Obecny ma być również minister finansów Scott Bessent.