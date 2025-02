Chiny odpowiadają cłami na towary z USA po tym, jak Trump nałożył nowe opłaty

czytaj dalej

W 2023 roku w służbach resortu spraw wewnętrznych i administracji doszło do niespotykanej w dotychczasowej historii liczby zwolnień, co przyczyniło się do niskiego ukompletowania stanu kadr w 2024 roku - przekazał w odpowiedzi na interpelację poselską Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.