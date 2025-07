Zmiany w kredytach. Jest projekt

Klarowne i zrozumiałe informacje, większa ochrona klientów i zakaz reklam, w których pożyczka pokazana jest jako sposób poprawy poziomu życia - to główne założenia projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Nowe regulacje mają dostosować prawo do unijnych dyrektyw.

Zmiany w kredytach. Projekt

Projekt określa m.in. zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, obowiązki kredytodawcy i pośrednika co do informacji udzielanych przed zawarciem umowy, obowiązki stron umowy o kredyt konsumencki oraz uprawnienia konsumenta wynikające z umowy. Bez zmian pozostaną dotychczasowe regulacje dotyczące niektórych umów kredytowych, np. umowy pożyczki czy umowy kredytów udzielanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe swoim członkom.

Projekt zakłada zniesienie maksymalnej kwoty, której przekroczenie wyłącza możliwość zastosowania ustawy o kredycie konsumenckim. Obecnie to równowartość 75 tys. euro. Unijna dyrektywa zwiększa ten limit do 100 tys. euro, ale UOKiK chce, by projektowana ustawa objęła cały rynek kredytów konsumenckich, co zapewniłoby jednakowy poziom ochrony każdemu jego członkowi. Jednocześnie, aby kredytobiorca mógł natychmiast kupić to, na co zawierany jest kredyt, wprowadzona ma zostać możliwość rozpoczęcia wykonywania umowy za zgodą klienta.