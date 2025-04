Zmiany na przejazdach kolejowych. Efekt skarg

Efekt skarg

Ministerstwo podkreśliło, że zmiana przepisów to m.in. efekt licznych apeli mieszkających w pobliżu przejazdów, skarżących się na donośne sygnały dźwiękowe.

Według resortu, gdy nowe przepisy wejdą w życie, to przykładowo na liczącej 470 km trasie Warszawa-Poznań-granica z Niemcami liczba koniecznych do podania sygnałów Rp1 przed przejazdami spadnie ze 139 do zaledwie dziewięciu.