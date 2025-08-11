Urząd Regulacji Energetyki ma nową szefową
Premier powołał Renatę Mroczek na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - podano w komunikacie. Kadencja szefowej URE to pięć lat.
Jak podano, powołanie na stanowisko poprzedziła procedura otwartego i konkurencyjnego naboru.
Nowa prezeska URE
Renata Mroczek jest siódmym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
Od 30 października 2024 r. pełniła funkcję wiceprezeski URE. Wcześniej, od 2017 r., kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi – największą terenową jednostką Urzędu obejmującą swoją właściwością województwo mazowieckie i łódzkie.
Mroczek zastąpiła na stanowisku prezesa Rafała Gawina, którego kadencja upłynęła w lipcu 2024 r.
Kompetencje prezesa URE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy Prawa energetycznego, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.
Obecnie kompetencje Prezesa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP