Premier o "historycznym" wzroście

Wzrost sprzedaży detalicznej jest absolutnie rekordowy, historyczny – powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk, odnosząc się do 7,6-procentowego wzrostu sprzedaży detalicznej w kwietniu. Jego zdaniem to informacja, że "ruszamy bardzo ostro do przodu".

- Ktoś powie, że to jest tylko statystyka, ale to jest rewelacyjny sygnał, jeśli chodzi o kondycję naszej gospodarki. Wszyscy specjaliści spodziewali się wzrostu sprzedaży detalicznej o 3-3,2 proc. A dzisiaj GUS podał, że ten wzrost jest absolutnie rekordowy, historyczny. 7,6 proc. – wzrost sprzedaży detalicznej – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Sławkowie premier Donald Tusk .

"To już nie jest sygnał"

- To już nie jest sygnał, to jest informacja, która mówi o tym, że ruszamy bardzo ostro do przodu. I mamy powody do optymizmu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy - dodał premier Tusk.