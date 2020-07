Odbicie sprzedaży w sklepach. "Do normalnych poziomów jeszcze trochę brakuje"

Sprzedaż przez internet

GUS podał, że spadek udziału sprzedaży przez internet wykazały między innymi przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" - z 26,8 procent przed miesiącem do 19,5 procent, a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - odpowiednio z 25,2 procent do 21,8 procent.

Przyczyny

Jak zwracają uwagę analitycy ING, największy wpływ na poprawę dynamiki sprzedaży miały auta. Sprzedaż w tej kategorii podniosła się z minus 34 procent rok do roku do minus 6,4 procent rok do roku. "Zważywszy na fakt, że nowe auta w Polsce w większości kupują przedsiębiorstwa, a w niewielkim stopniu gospodarstwa domowe, traktujemy to jako przejaw popytu odroczonego sprzed COVID-19, który jednak będzie trudny do utrzymania zważywszy na ostrożne podejście przedsiębiorstw do przyszłości" - prognozuje ING. Analitycy dodali, że wyraźnie poprawił się także popyt na paliwa, co można tłumaczyć stopniowym odmrażaniem gospodarki i wakacyjnymi wyjazdami w kraju. "Badanie ankietowe pokazują, że duży odsetek osób będzie spędzać wakacje w kraju, co pomoże konsumpcji w drugim i trzecim kwartale 2020 roku" - podkreślono. ING zwróciło ponadto uwagę, że wśród kategorii które notują wzrost, kolejny raz obserwowany jest wzrost sprzedaż mebli. Dom stał się biurem i szkołą, więc wymaga domeblowania, chociaż ta mocna tendencja widoczna jest od dłuższego czasu - zauważyli eksperci.