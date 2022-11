Rząd przejmuje aktywa Gazpromu w Polsce

Na należących do Gazpromu akcjach spółki EuRoPol Gaz został ustanowiony zarząd przymusowy - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

EuRoPol Gaz to właściciel polskiej części gazociągu przesyłowego Jamał-Europa. Do tej pory po 48 proc. udziałów mieli w niej rosyjski Gazprom i polski PGNiG. 4 proc. należy do Gas Tradingu z grupy PKN Orlen.