Co prawda w kwietniu RPP nie zmieniła stóp procentowych, jednak na możliwość ich obniżenia w najbliższym czasie wskazał prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji po posiedzeniu Rady. Ocenił, że może to nastąpić zarówno w maju, jak i w czerwcu, i w lipcu. Podkreślił, że jego zdaniem nie powinien być to cykl obniżek, a jednorazowe dostosowanie do niższej inflacji.