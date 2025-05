Produkcja przemysłowa w kwietniu 2025 roku była wyższa o 1,2 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,5 procent - informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zdaniem analityków jest to "pozytywna niespodzianka".

Wzrost w 18 działach, spadek w 16

Dane GUS. Komentarze

"W końcu pozytywna niespodzianka w danych o produkcji przemysłowej, która wzrosła w kwietniu o 1,2 proc. r/r (konsensus: 0,4 proc. r/r). Czy to koniec wieloletniej stagnacji? Nie, jesteśmy wciąż na poziomach produkcji towarzyszących nam od 2022. To może co najwyżej być początek końca" - napisali w komentarzu do danych GUS-u analitycy Banku Pekao.