Największy przewoźnik kolejowy w Polsce

Za pierwsze cztery miesiące tego roku udział Polregio w rynku pod względem liczby przewiezionych pasażerów wyniósł 25,3 proc. Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 miliona pasażerów. To najlepszy wynik w jej historii. Poprzedni rekord - 89 milionów pasażerów - przewoźnik zanotował w 2019 r.