Resort klimatu zmienił przepisy dotyczące spalania węgla. "Niedługo smog uderzy jeszcze mocniej"

Nowe przepisy dotyczące spalania zanieczyszczonego węgla

Gazeta podaje, że prawo pozwala do końca sierpnia "wprowadzać do obrotu paliwa niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych". Wyjaśnia też, że "będzie można kupić węgiel oraz wszelkie inne produkty kopalniane niezależnie od tego, jak bardzo i czym będą one zanieczyszczone", a według eksperta Polskiego Alarmu Smogowego oznacza to, że "będą to także odpady, które co do zasady w rozporządzeniu zostały niby wyłączone z obiegu".