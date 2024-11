Pieniądze mogą przepaść. Ostatni dzień na złożenie wniosku

Do soboty, 30 listopada można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych na dziecko. W ramach programu Dobry Start wypłacono do tej pory prawie 1,4 miliarda złotych.

Dobry Start to program, dzięki któremu rodzice i opiekunowie mogą otrzymać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ) raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

Ostatni dzień na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca.