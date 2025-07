Od dziś zakaz sprzedaży. Ostrzeżenia w sklepach

Zakaz sprzedaży nieletnim

Woreczki nikotynowe objęte zakazem

Do katalogu wyrobów, których nie można udostępniać osobom do lat 18, dodano w nowelizacji woreczki nikotynowe. Na opakowaniach woreczków nikotynowych pojawi się ostrzeżenie, że wyrób ten szkodzi zdrowiu i powoduje uzależnienie. Ostrzeżenie będzie wydrukowane czarną, pogrubioną czcionką na białym tle i będzie musiało zajmować 30 proc. płaszczyzny opakowania. Ponadto woreczki nikotynowe dołączą do grupy wyrobów, których nie można sprzedawać na odległość, czyli np. przez internet. Obecnie zakaz ten obejmuje wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części. Woreczki nikotynowe będzie można sprzedawać w automatach i w systemie samoobsługowym tylko do 5 stycznia 2026 r. (przez sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy). Obecnie takie zakazy obejmują wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe. Nowela wprowadza także zakaz reklamy i promocji woreczków nikotynowych. Ponadto doprecyzowano, że zawartość nikotyny w woreczkach nikotynowych nie będzie mogła przekraczać 20 mg/g.