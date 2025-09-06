"Ogromny, niemal faraoński projekt". To ma być najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej

Brytyjski "Financial Times" informuje o inicjatywie polskiego miliardera Romana Karkosika, który zainicjował budowę największego w Europie pomnika Matki Boskiej. Monument powstaje we wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim i ma osiągnąć wysokość 55 metrów. Według dziennika, uroczysta konsekracja figury planowana jest na przyszłoroczne święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znane też jako Matki Boskiej Zielnej.

Jak relacjonuje gazeta, na należącej do Karkosika działce, gdzie realizowany jest "ogromny, niemal faraoński projekt", stoją dwa dźwigi, a robotnicy budują cokół w kształcie korony. Niedaleko, w miejscowości Kikół, znajduje się dom Karkosika, jednego z najbogatszych przedsiębiorców w Polsce, który - jak podkreśla "FT" - unika kontaktów z mediami.

Mieczysław Grębicki, sołtys liczącej 120 mieszkańców wsi Konotopie, w rozmowie z dziennikiem mówi, że skala projektu nie była zaskoczeniem dla tych, którzy znają wiarę Karkosika i jego reputację "poważnego biznesmena, który nie żartuje" w kwestii inwestycji. Przypomniano, że 15 lat temu miliarder sfinansował odbudowę Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Konotopiu, miejsca pielgrzymkowego od XIX w.

- Polska narodziła się z wartościami katolickimi i utrzymanie tej chrześcijańskiej kultury jako narodu jest fundamentalne – przekonuje Grębicki.

Zdaniem księdza Marka Mrówczyńskiego, proboszcza z parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kikole, postawienie pomnika jest wyznaniem wiary. - To serce Polski, miejsce, gdzie naprawdę bije serce naszego kraju. (…) Niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy nie, kiedy tu przyjedziecie, będziecie patrzeć w niebo, by zobaczyć naszą Matkę Bożą - powiedział w rozmowie z brytyjską gazetą.

Liczą na ożywienie turystyki pielgrzymkowej

Jak pisze dziennik, wielu mieszkańców wsi liczy na to, że budowa figury ożywi turystykę pielgrzymkową i pozytywnie wpłynie na lokalne firmy. "Chociaż frekwencja w kościołach w Polsce znacznie spadła, główne miejsce pielgrzymkowe w kraju - sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie - przyciąga rocznie około 4 milionów pielgrzymów" - czytamy w artykule.

Pomnik Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu ma być wyższy niż pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (mierzący 38,5 metra), a także od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie, który wraz z kopcem wznosi się na wysokość 52,5 metra.

