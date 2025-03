Najstarsza pizzeria w Polsce kończy 50 lat

W sobotę 8 marca pierwsza pizzeria w Polsce kończy 50 lat. Lokal otwarty w Słupsku, przy barze mlecznym Poranek, do dziś oferuje w niezmienionej recepturze drożdżowy placek z trzema rodzajami farszy: z pieczarkami, z kiełbasą lub boczkiem.

Właścicielem baru Poranek i powstałej przy nim najstarszej pizzerii w Polsce, która w sobotę kończy 50 lat jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Słupsku istniejąca od lipca 1945 roku.

- Bar Poranek powstał jako bar mleczny w 1952 roku, by klasa robotnicza miała, gdzie się stołować. On przetrwał do dziś jako bar, gdzie można smacznie zjeść w przystępnych cenach. I to przy nim 8 marca 1975 roku ruszyła pizzeria – wskazała kierownik działu handlowego i pełnomocnik zarządu PSS Społem w Słupsku Anna Szymkowska.

Zaznaczyła, że inicjatorem powstania pizzerii był ówczesny dyrektor gastronomii w słupskim Społem Tadeusz Szołdra.

- Pojechał do Mediolanu na targi kulinarne i nie umknęło jego uwadze to, jak bardzo popularna jest tam pizza. Po powrocie stwierdził, że może warto coś podobnego wprowadzić u nas, w Słupsku. A że przy barze Poranek było małe pomieszczenie, w którym była taka malutka deserownia, to uznał, że desery będziemy sprzedawać gdzie indziej, bo to idealne miejsce na pizzę - powiedziała Szymkowska.

To nie jest "tradycyjna włoska pizza"

Szymkowska zaznaczyła, że wypiekana przy Poranku pizza nie była i nie jest "tradycyjną włoską pizzą", jaką oferuje obecnie wiele pizzerii w Polsce.

- To jest drożdżowy placek o niezmienionej dotąd recepturze. Na początku próbowano go robić z baraniną, z wędzoną rybką. Największe wzięcie wśród klientów miały jednak te z pieczarkami, ale także z kiełbasą lub boczkiem. I te trzy rodzaje sprzedawane są do dziś. A najwięcej smakoszy gustuje w pizzy z pieczarkami – przyznała Szymkowska.

Specjalnie do wypieku pizzy został zaprojektowany piec z cegieł szamotowych. Był prototypem dla wielu późniejszych pizzerii. Szymkowska zwróciła uwagę, że piec wymaga nagrzania, dlatego załoga przychodzi do pracy wcześnie rano, ale pierwsze pizze wypiekane są dopiero o godz. 10.

Latem ustawiają się kolejki

Dziennie sprzedaje się 450-500 placków, w sezonie letnim więcej, ok. 600.

- Wtedy stoi zawsze wielka kolejka i ludzie na deptaku przy al. Wojska Polskiego siedzą na ławeczkach i jedzą nasze pizze. Serce rośnie, jak się obok nich przechodzi. Te smaki pasują i starszym, i młodszym. Ci co się rozpierzchli po kraju, świecie, jak wracają do Słupska, to chętnie do nas wracają i w naszej pizzy odnajdują smaki dzieciństwa" – zapewniła Szymkowska.

Od 2012 roku barem i pizzerią kieruje Bogusława Banasiuk. Wcześniej, przez 10 lat, była zastępcą szefa kuchni, całą produkcję i to miejsce zna od podstaw. W ocenie pełnomocniczki zarządu słupskiego Społem "młodzi powinni się uczyć od pani Bogusi zarządzania kuchnią i dbałości o jakość produkcji".

W Poranku pracują 23 osoby, w tym cztery tylko przy wypieku pizzy i wydawaniu jej w lokalu, przy czym farsz i ciasto pizzy przygotowywane są w barowej kuchni.

W sobotę, w 50. urodziny pizzerii, pierwsze 50 pizz zostanie wydanych od godz. 10 za darmo. W południe będzie urodzinowy tort. Poranek na swojej stronie na Facebooku prowadzi także konkurs na promocyjne hasło dla wypiekanej w lokalu pizzy.

Kultowe miejsce nie zniknie z mapy Słupska

Szymkowska zapewniła, że PSS Społem w Słupsku nie planuje zamknąć tego kultowego miejsca. Zdementowała pojawiające się od czasu do czasu, zwłaszcza w okolicach 1 kwietnia, plotki o chęci sprzedaży Poranka i pizzerii.

PSS Społem w Słupsku była w przeszłości jednym z największych pracodawców w mieście. Obecnie zakres jej działalności to głównie handel detaliczny artykułami spożywczymi, chemicznymi i gospodarstwa domowego.

- Mamy pięć sklepów detalicznych, piekarnię, w której produkujemy pieczywo na bazie starych receptur, obiekty do wydzierżawienia na targowisku oraz galerię handlową Podkowa z trzykondygnacyjnym parkingiem, z lokalami do wynajęcia i garmażerką. Sztandarowym produktem jest jednak bar Poranek i istniejąca przy nim pizzeria – podsumowała Szymkowska.

