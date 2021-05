"Biznesowe Oscary" rozdane. Nagroda specjalna dla profesora Simona

Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną, którą w tym roku został wyróżniony cały personel medyczny i niemedyczny polskiej ochrony zdrowia, walczący z pandemią COVID-19. Statuetka przekazana została na ręce prof. Krzysztofa Simona, specjalisty od chorób zakaźnych, ordynatora Pierwszego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i członka Rady Medycznej powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

- Dziękujemy za to wyróżnienie. To nie jest walka i heroizm - to jest normalna praca odpowiednio wykształconego zespołu, którego część stoi po mojej lewej i prawej stronie. Za tę nagrodę bardzo państwu dziękujemy. Zobliguje nas to do dalszej walki, dalszej pracy, aż do mam nadzieję chlubnego zwycięstwa - stwierdził prof. Simon