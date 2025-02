Lista najbogatszych Polaków. Pierwszy taki przypadek w historii

Lista 100 najbogatszych Polaków 2025 została opublikowana przez magazyn "Forbes". Jak zauważają autorzy zestawienia, po raz pierwszy w historii składa się ono wyłącznie z miliarderów. Pozycję lidera utrzymał Michał Sołowow.

Magazyn "Forbes" zwraca uwagę, że za jakiś czas w rankingu uwzględnieni będą nie tyle sami miliarderzy złotowi, co dolarowi.

Lista najbogatszych zmienia się w listę miliarderów

"Pierwszy raz w 20-letniej historii Lista 100 Najbogatszych Polaków zmieniła się w listę miliarderów. Taka jest oryginalna koncepcja listy amerykańskiego 'Forbesa', chociaż tam mowa o miliarderach dolarowych, a nie złotowych. Stały wzrost polskiego biznesu nie pozostawiał złudzeń, że w końcu dotrzemy do tego punktu" - pisze "Forbes".

"Forbes" wycenił wartość majątku setki najbogatszych Polaków na niemal 315 mld zł. "Przez rok ich majątek wzrósł o prawie 11 proc. Znacznie szybciej niż polski PKB, który w tym czasie na wadze przybrał 'zaledwie' 3,2 proc." - opisuje "Forbes".

"Michał Sołowow, Jerzy Starak i Tomasz Biernacki oderwali się od peletonu, tworząc rodzaj grupy ucieczkowej, która na długo pozostanie poza zasięgiem któregokolwiek innego przedsiębiorcy. Każdy z nich wyceniany jest na ponad 20 mld zł – a Michał Sołowow coraz bardziej zbliża się do 30 mld zł – podczas gdy nikt poza nimi wciąż nie przekroczył bariery 10 mld zł" - czytamy.

Lista najbogatszych Polaków 2025 - Forbes

1. Michał Sołowow, 28,11 mld zł

Michał Sołowow pozostał na szczycie listy najbogatszych Polaków. Miesięcznik oszacował wartość jego majątku na 28,11 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. rok do roku.

"Michał Sołowow wchodzi w najnowszy rok z rekordową wyceną, która wynika między innymi z rosnącej wartości jego energetycznych aktywów. To efekt zmiany, jaką grupa przechodzi od sześciu lat. Obok dominującego w portfelu biznesu produkcyjnego w obszarze syntetycznych kauczuków (Synthos) oraz materiałów wyposażenia wnętrz (Cersanit, Barlinek) miliarder mocno rozwija inwestycje w źródła bezemisyjnej energii, przede wszystkim w atom" - opisuje "Forbes".

"Forbes" wspomina, że "trzy lata temu Synthos dokonał największej akwizycji w swojej historii, kupując od amerykańskiego Trinseo za 480 mln dol. zakład w niemieckim Schkopau". Dzięki temu stał się nie tylko drugim największym producentem kauczuków syntetycznych na świecie.

"Jednak dzisiaj najważniejszym przedsięwzięciem Sołowowa jest projekt budowy małych reaktorów modułowych BWRX-300" - zwraca uwagę magazyn.

2. Jerzy Starak, 24,87 mld zł

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Jerzy Starak, którego majątek "Forbes" oszacował na 24,87 mld zł. To wzrost o aż 27,7 proc.

"Forbes" zwraca uwagę, że "jego Polpharma ma się coraz lepiej".

"W ciągu trzech lat o jedną trzecią powiększyła biznes, ale przede wszystkim stała się znacznie bardziej rentowna – zysk operacyjny zwiększyła z pół do półtora miliarda złotych. A to jeszcze nie wszystko. Ukrytą perłą w koronie farmaceutycznej grupy Jerzego Staraka jest Polpharma Biologics, młodsza siostra producenta generycznych farmaceutyków. Spółka opracowuje i wytwarza leki biopodobne, czyli zamienniki leków biologicznych, którym wygasły patenty" - czytamy.

3. Tomasz Biernacki, 22,28 mld zł

Na trzecim miejscu plasuje się Tomasz Biernacki z majątek wynoszącym 22,28 mld zł. To spadek o 5,7 proc.

"Jeszcze rok temu był taki moment, gdy wydawało się, że dzięki bardzo wysokiej wycenie Dino Tomasz Biernacki może sięgnąć po tytuł najbogatszego Polaka. Notowania firmy wspięły się wówczas na nowe szczyty, ale ostatecznie zabrakło pary. Później nastąpiła głęboka korekta, a na fali noworocznych wzrostów akcje Dino znów starały się wyśrubować rekordową wycenę. Mimo to od dwóch lat spółka nie jest w stanie przebić 50 mld zł kapitalizacji" - opisuje "Forbes".

4. Sebastian Kulczyk, 9,38 mld zł

Czwarte miejsce piastuje Sebastian Kulczyk z majątkiem wynoszącym 9,38 mld zł. To dokładnie tyle samo co rok temu.

"Dwa ostatnie lata w grupie Sebastiana Kulczyka były wyjątkowo intensywne. Najpierw sprzedał udziały w Autostradzie Wielkopolskiej, a chwilę później zabrał się za Ciech. Pod koniec 2023 roku odkupił akcje od inwestorów i zdjął go z giełdy, a w ubiegłym roku już pod nową nazwą Qemetica zrobił najbardziej spektakularne przejęcie, jakiego polski biznes dokonał w Stanach Zjednoczonych. Za 1,2 mld zł (310 mln dolarów) od amerykańskiego koncernu chemicznego PPG Industries odkupił dwa zakłady produkujące krzemionkę strącaną, która używana jest m.in. w produkcji pasz, ale także opon" - opisuje "Forbes".

"Jego grupa Kulczyk Investments działa jednak wielokierunkowo. W Polsce ma także NOHO Investments, dewelopera wyspecjalizowanego w rynku nieruchomości premium, który prowadzi m.in. dużą inwestycję na warszawskiej Woli, w miejscu dawnych zakładów Polfa. Beyond.pl jest dostawcą usług przetwarzania danych, a Baselinker największym w Polsce dostawcą usług e-commerce i narzędzi do zarządzania sprzedażą dla małych i średnich firm. Oczkiem w głowie Sebastiana Kulczyka jest jednak założony przez niego fundusz Manta Ray VC, który zainwestował w najbardziej znane polskie start-upy technologiczne, takie jak Booksy czy Brainly, ale działa też za granicą" - czytamy.

5. Zygmunt Solorz, 8,41 mld zł

Na piątym miejscu znalazł się Zygmunt Solorz z majątkiem wycenianym na 8,41 mld zł. To wzrost o 8,9 proc.

"O żadnym innym przedsiębiorcy w ostatnich miesiącach nie było tak głośno jak o Zygmuncie Solorzu. Rozgłos to niechciany, związany z konfliktem z dziećmi o sukcesję w Grupie Polsat Plus, który też nie sprzyja samemu biznesowi, zwłaszcza wycenie firmy" - opisuje "Forbes".

"We wrześniu, tuż po wybuchu rodzinnej awantury, Cyfrowy Polsat raptownie przerwał swój marsz w górę. Od maja zwiększył wycenę o połowę, aby w ciągu paru tygodni oddać większość wzrostu. I dopiero w listopadzie, gdy wymiana ciosów zelżała, spółka znów zaczęła odrabiać straty. Inwestorzy wciąż są jednak ostrożni, przez co Cyfrowy Polsat nie wziął udziału w tegorocznej hossie. Na plus spółce trzeba jednak zaliczyć, że w ostatnich kwartałach mocno poprawiła wyniki – słabszy 2023 rok sprawił, że jej akcje już wcześniej zostały mocno przecenione. Ostatnim znaczącym posunięciem Cyfrowego Polsatu była sprzedaż akcji Asseco i spłata części zadłużenia grupy (681 mln zł)" - czytamy.

6. Dominika Kulczyk, 7,87 mld zł

Szóste miejsce zajęła Dominika Kulczyk, której majątek wyniósł 7,87 mld zł. To spadek o 2,3 proc.

"W Polenergii, kluczowej firmie Dominiki Kulczyk, zrobił się spory ruch. Wszystko za sprawą dwóch projektów farm wiatrowych na Bałtyku, które ruszyły z kopyta w zeszłym roku. Wspólnie z norweskim Equinorem, który jest partnerem w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, w sierpniu ubiegłego roku Polenergia zebrała już komplet pozwoleń na budowę farm i zaczęła przygotowania do inwestycji" - opisuje "Forbes".

7. Paweł Marchewka, 7,80 mld zł

Kolejne miejsce zajął Paweł Marchewka, którego majątek wynosi 7,80 mld zł. To tyle samo co rok temu.

"Stworzony przez Pawła Marchewkę Techland zawsze był o krok za CD Projektem. To efekt przyjęcia trochę innej strategii budowania firmy. Zamiast stawiać wszystko na wydawanie gier własnym sumptem, on zaczął od współpracy z globalnymi wydawcami: Ubisoftem czy Koch Media. W efekcie jego spółka nie rosła tak szybko jak producent 'Wiedźmina', ale za to Paweł Marchewka nie potrzebował do rozwoju inwestorów i był właścicielem 99 proc. akcji Techlandu. Mógł poczekać na dogodny moment kapitalizacji tej strategii. Ten nadszedł po sukcesie odniesionym z 'Dying Light 2'. Latem zeszłego roku Marchewka poinformował o sprzedaży 66 proc. akcji Techlandu chińskiemu Tencentowi" - czytamy.

8. Zbigniew i Mateusz z rodziną Juroszek, 7,63 mld zł

Zbigniew i Mateusz z rodziną Juroszek posiadają według "Forbesa" majątek wynoszący 7,63 mld zł. To wzrost o 2,5 proc.

"Nie dość, że w efekcie hossy na rynku mieszkaniowym ich deweloperska spółka Atal osiągnęła najlepszą wycenę w historii, to jednocześnie znalazł się inwestor skłonny zapłacić dużą premię za ich drugi biznes – bukmacherski STS. W efekcie Zbigniew i Mateusz Juroszek – ojciec i syn – z rekordową wyceną umacniają się na liście globalnych miliarderów" - czytamy w "Forbes".

9. Dariusz Miłek, 6,18 mld zł

Dariusz Miłek może pochwalić się majątkiem wynoszącym 6,18 mld zł. To wzrost o aż 107,0 proc.

"Twórca CCC, drugiej co do wielkości w Europie sieci sklepów z butami, dziś przesuwa się coraz bardziej w stronę sprzedaży odzieży. W tym roku Miłek dokonał największego skoku na liście i zwiększył dwukrotnie swój majątek. Zawdzięcza to sukcesowi, jaki odniósł, zmieniając model biznesowy CCC. Kluczowe okazały się dwa ruchy: przejęcie praw do znanych globalnych marek butów i ubrań oraz stworzenie od zera sieci off-price. Jego marka HalfPrice w trzy lata stała się w Europie jedyną liczącą się konkurencją dla TK Maxx, największego gracza na świecie" - czytamy.

10. Rodzina Grzebita, 6,04 mld zł

Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamyka rodzina Grzebita, z majątkiem wynoszącym 6,04 mld zł. To wzrost o 34,7 proc.

"Terg to kontrolowana przez rodzinę Grzebitów spółka prowadząca sieć elektromarketów Media Expert. Biznes zaczynali od pojedynczego sklepu w wielkopolskim Złotowie. Sama marka obecna jest na rynku od ponad 15 lat, a w 2012 r. nastąpiła w firmie zmiana pokoleniowa. Stery przejęli synowie założycielki, a prezesem Terg został Marek Grzebita. Jedną z jego ważnych decyzji było zagospodarowanie upadłej sieci sklepów Avans – w 2014 roku szyld Media Expert zawisł na jej 50 byłych placówkach. Dziś Media Expert ma 600 sklepów w 450 miastach" - czytamy w "Forbes".

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl