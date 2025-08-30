Pociągi sezonowe będą kursować dłużej

Kursy pociągów sezonowych do miejscowości turystycznych zostaną wydłużone do października - podała spółka PKP Intercity. Przewoźnik podkreślił, że od przyszłego miesiąca pociągi Pendolino na trasie Warszawa-Szczecin będą kursowały w rekordowym czasie 4 godzin i 12 minut

Jak przekazało PKP Intercity w komunikacie, dotyczy to "wybranych sezonowych pociągów": pociągu IC Gałczyński z Warszawy do Świnoujścia (do 5 października), IC Merkury z Wrocławia do Świnoujścia (do 5 października), EIC Jantar z Warszawy na Hel (do 28 września) będzie kursował we wrześniowe soboty i niedziele, a Express Intercity relacji Warszawa Centralna - Gdynia Główna (do 27 września) będzie jeździł we wrześniu w piątki i soboty.

Pociągi sezonowe PKP Intercity na dłużej

PKP Intercity wskazało również, że od 31 sierpnia codziennie będzie kursował pociąg IC Malinowski w relacji Kraków - Krynica-Zdrój. Ponadto od września także pociąg IC Lazur Gdynia - Łódź będzie kursował codziennie, a nie jak dotychczas w wybrane dni. Podobnie każdego dnia tygodnia będzie jeździł IC Zamenhof w relacji Białystok - Warszawa Zachodnia.

Od 1 października zaczną ponadto kursować cztery nowe pociągi w relacji Kraków - Bielsko-Biała z postojami na stacjach: Czechowice-Dziedzice, Oświęcim, Chrzanów Śródmieście. Czas przejazdu najszybszego z nich wyniesie 74 minuty. Dodatkowo z początkiem października zostanie uruchomione nowe połączenie IC Pojezierze w relacji Olsztyn - Poznań.

Rekordowy czas podróży

Przewoźnik zwrócił też uwagę, że od 31 sierpnia br. pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna – Szczecin Główny przyspieszy i będzie kursował w rekordowym czasie 4 godzin i 12 minut. Jak wynika z rozkładu PKP Intercity, obecnie Pendolino pokonuje trasę w 4 godziny i 14 minut lub 4 godziny i 16 minut. Zgodnie z informacją w rozkładzie po wakacjach utrzymane zostaną czasy przejazdu pociągów IC Esperanto oraz IC Prząśniczka. Pokonanie odcinka Warszawa Centralna – Łódź Fabryczna zajmie im 65 minut.

"W trakcie korekty rozkładu jazdy, trwającej do 25 października, nastąpią czasowe zmiany w ruchu pociągów PKP Intercity, które wynikają z prac modernizacyjnych na liniach kolejowych. Część pociągów zostanie skierowana na trasy okrężne lub wydłuży się czas przejazdu. Na przykład wydłużenie czasu jazdy nastąpi dla wszystkich pociągów na odcinku Szczecin – Olsztyn, co wynika z przerwy w ruchu na odcinku Lębork - Słupsk (zastępcze autobusy pojadą na odcinku Lębork – Słupsk) oraz dodatkowo ze względu na prace modernizacyjne na odcinku Elbląg - Malbork" - poinformował przewoźnik w komunikacie.

Przekazał również, że kontynuowane są prace modernizacyjne linii kolejowej na odcinku Kozłów - Kraków Główny, dlatego okrężną drogą (przez Trzebinię i Zawiercie) pojadą pociągi IC Sukiennice (Kraków - Szczecin - Kraków), IC Kazimierz (Bydgoszcz - Kraków - Bydgoszcz) i TLK Marszałek Piłsudski (Kraków - Warszawa - Kraków). W okresie 15–26 września pociągi IC Wetlina i IC Bieszczady (Kraków - Zagórz – Kraków) pojadą drogą okrężną na odcinku Tarnów - Jasło przez Dębicę, Rzeszów, Strzyżów nad Wisłokiem w związku z pracami utrzymaniowymi na trasie Stróże - Jasło. Od 8 do 29 września nastąpi z kolei przerwa w ruchu na odcinku Lubliniec - Opole, co oznacza, że m.in. pociągi Warszawa - Wrocław jadące przez Opole (oprócz EIP, który zostanie odwołany) zostaną skierowane na trasy okrężne.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP