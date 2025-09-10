Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

Kumulacja w Lotto rozbita. We wtorek padła główna wygrana w wysokości ponad 31,7 miliona złotych. To jedna z najwyższych wygranych w historii tej gry w Polsce. Oto liczby, które wylosowano w Lotto i Lotto Plus 9 września 2025 roku.

We wtorek, 9 września, w Lotto wylosowano następujące liczby: 1, 19, 23, 31, 34 oraz 44. Znalazły się one na kuponie jednego z graczy. Wartość wygranej to 31 725 221,20 zł. Ostateczna kwota, jaka trafi do zwycięzcy, będzie jednak niższa. Od każdej wygranej powyżej 2280 złotych pobierany jest 10-proc. podatek.

Ostatni raz szóstka została wylosowana ponad miesiąc temu - 7 sierpnia 2025 roku - gdy zwycięski zakład dał wygraną w wysokości 6 mln zł.

To piąta najwyższa wygrana w Lotto w Polsce. Najwyższa wygrana, w wysokości 36 726 210,20 zł, padła w marcu 2017 roku w Skrzyszowie.

Podczas ostatniego losowania trafiono także 84 piątki. Wysokość każdej wygranej to 7999,50 zł.

Szóstka w Lotto Plus

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 9, 14, 24, 29, 40 i 41. Tutaj również padła szóstka w wysokości miliona złotych. Trafiono także 116 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci graczom po 3500 zł.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

