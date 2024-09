Kolejne zawiadomienie do prokuratury w Grupie Azoty

- Decyzja o podpisaniu umów o zakazie konkurencji z wybranymi pracownikami w okresie, gdy poziom zadłużenia Grupy zbliżał się do 10 mld zł to smutne podsumowanie tego, co było przedmiotem zainteresowania ówczesnej kadry managerskiej. Zapisy, które zostały przeforsowane w nietransparentnym procesie decyzyjnym miały gwarantować niewypowiadalny charakter tych umów, a co za tym idzie bardzo wysokie odszkodowanie przez 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Nie możemy i nie dopuścimy do sytuacji, w której kadra managerska mająca swój udział w doprowadzeniu Grupy Azoty do obecnej sytuacji, będzie wynagradzana bardzo wysokim odszkodowaniem przez 6 miesięcy po ustaniu pracy. Wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji trafiły już do wskazanych w zawiadomieniu byłych pracowników - stwierdził cytowany w informacji prasowej prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz.