Klienci mogą być zaskoczeni. "Kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę na półce"

Kaucja nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie, jej wysokość będzie widoczna w znaku kaucji i pojawi się jako osobna pozycja na paragonie - poinformował w niedzielę resort klimatu. Przypomniał jednocześnie, że do oddania opakowania nie będzie potrzebny paragon.

System kaucyjny ma wejść w życie 1 października tego roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w niedzielnym komunikacie przypomniało, że aby zwrócić opakowanie musi ono być puste, lecz nie trzeba go specjalnie myć. Konsument nie powinien też zgniatać opakowania ze znakiem kaucji, a nakrętka powinna razem z nim trafić do recyklingu. Ponadto znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne, by można było prawidłowo zidentyfikować opakowanie.

Kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę

Za każde opakowanie objęte system kaucyjnym klient otrzyma kwotę widoczną w znaku kaucji. Jeśli klient nie zwróci opakowania to kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu.

"Kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Wysokość kaucji jest częścią znaku kaucji" - zaznaczył resort.

Dodał, że kwota kaucji pojawi się na paragonie jako oddzielna pozycja, a nie część ceny napoju.

Bez opakowań po mleku

Resort przypomniał, że system kaucyjny nie obejmie opakowań po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych, szklanych opakowań jednokrotnego użytku. Nie będzie też dotyczył opakowań wielomateriałowych - kartoników po mleku i sokach. Takie opakowania trzeba wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Dla plastikowych i metalowych oraz wielomateriałowych opakowań jak kartoniki po sokach czy mleku, będzie to tak jak dotychczas żółty pojemnik.

W ocenie MKiŚ wprowadzenie systemu kaucyjnego zmniejszy zapotrzebowanie na surowce pierwotne potrzebne do produkcji opakowań i jednocześnie zredukuje ilość odpadów w żółtych pojemnikach. "Teraz opakowania zamiast zalegać w lasach, parkach i na ulicach - trafią ponownie do recyklingu - z korzyścią dla środowiska naturalnego" - stwierdziło ministerstwo.

System kaucyjny od października

Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne. System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Systemem kaucyjnym nie będą więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie będzie za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym

