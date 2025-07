Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt

Po 6 miesiącach 2025 r. dochody budżetu wyniosły nieco ponad 264,2 mld zł, co stanowi 41,8 proc. planu na cały rok – podało we wtorek Ministerstwo Finansów . W komunikacie MF zwróciło uwagę, że na wykonanie tegorocznego budżetu ma wpływ reforma finansowania jednostek samorządów terytorialnych (JST).

Dochody podatkowe

Z danych MF wynika, że dochody z podatku VAT wyniosły 161 mld zł i były wyższe o ok. 17,8 mld zł , czyli o 12,4 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 43 mld zł i były wyższe o ok. 1 mld zł (tj. 2,5 proc.) w stosunku do wykonania po sześciu miesiącach 2024 r.

Dochody z podatku PIT wyniosły 17,8 mld zł i były niższe o ok. 58,3 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. MF podkreśliło, że w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów jednostek samorządów, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 47,1 mld zł, czyli byłyby o 16,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 36,3 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (a więc o 1,9 proc.) niż przed rokiem. Wg resortu, bez reformy dochodów samorządów, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 40 mld zł, czyli byłyby o 8,1 proc. wyższe.