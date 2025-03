Iskrzy w koalicji. "Bunt przeciwko projektowi, który jednomyślnie został przyjęty przez rząd"

Lewica nie powinna łamać dotychczasowych ustaleń i zachowywać się jak piąta kolumna - stwierdziła w piątek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska, odnosząc się do wypowiedzi polityków Lewicy w sprawie obniżenia składki zdrowotnej.

W czwartek sejmowe komisje finansów publicznych i zdrowia zajęły się projektem noweli ustawy ws. składki zdrowotnej, który wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Projekt ten nie znalazł się jednak w czwartkowym bloku głosowań Sejmu.

Politycy Lewicy oceniają projekt negatywnie. Szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska stwierdziła, że to rozwiązanie, które "wyjmuje pieniądze z funduszy opieki zdrowotnej, zamiast te fundusze do niej przynosić". Podkreśliła, że Lewica nie będzie głosować za projektem.

Hennig-Kloska: sytuacja absolutnie wymaga wyjaśnień

Jej zdaniem sytuacja "absolutnie wymaga wyjaśnień". - To nie jest bunt przeciwko składce, przeciwko Polsce 2050, to jest bunt przeciwko projektowi, który jednomyślnie został przyjęty przez rząd - zaznaczyła Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że Lewica "na poziomie rządu nie wnosiła uwag do tego projektu, nikt nie wnosił zdania odrębnego".