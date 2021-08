Weekendowe utrudnienia w dwóch bankach

ING Bank Śląski oraz Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) zaplanowały prace serwisowe. W związku z tym klienci tych banków muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do konta.

ING Bank Śląski

Na utrudnienia muszą się przygotować klienci ING Banku Śląskiego. Prace serwisowe zaplanowano w nocy z soboty na niedzielę, od godziny 23.30 do godziny 5.30.

Bank BPS

W piątek od godziny 20.00 do godziny 14.00 w sobotę z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku BPS w systemie bankowości elektronicznej nie będzie możliwa realizacja zleceń, nie będzie dostępu do aktualnej historii na rachunkach. W tym czasie mogą również wystąpić przerwy w dostępie do systemu bankowości internetowej e25.