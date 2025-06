Fuzja gigantów coraz bliżej. Podpisano dokument

PZU i Bank Pekao podpisały dokument określający wstępne zasady współpracy przy tworzeniu grupy bankowo-ubezpieczeniowej (tak zwany term sheet). "To kolejny krok w przygotowaniu transakcji, zacieśniający współpracę stron" - podkreślono w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że term sheet jest kluczowym krokiem, ponieważ przekształca wstępne intencje w konkretny plan działania, organizuje struktury zarządzania projektem, określa harmonogram i etapy prac, a także ustala podstawy dla kluczowych elementów transakcji finansowej oraz identyfikuje niezbędne warunki zewnętrzne do jej realizacji.

Fuzja PZU i Pekao coraz bliżej

Jak podano w komunikacie, strony zamierzają powołać Komitet Sterujący i wspólne grupy robocze w celu koordynacji prac, które obejmą podział PZU i późniejsze połączenie z Pekao. Wskazano również na konieczność ustalenia parytetu wymiany akcji i zaangażowania niezależnych podmiotów do wyceny.

Dodano, że to kolejny krok w przygotowaniu potencjalnej transakcji reorganizacji grupy kapitałowej i stworzenia nowej grupy bankowo-ubezpieczeniowej. Celem jest reorganizacja i zwiększenie efektywności grupy kapitałowej, poprzez uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł.

Term sheet określa zasady współdziałania obu stron w dążeniu do zrealizowania planowanej transakcji, a także zadania do wykonania i poszczególne etapy prac. Strony powołają Komitet Sterujący, w skład którego wejdą prezesi PZU i Pekao oraz po jednym członku zarządu z każdej ze spółek.

Kamienie milowe projektu

W dokumencie wskazano też, że PZU już podjęło i będzie prowadzić działania zmierzające do przeprowadzenia podziału i stworzenia struktury holdingowej. Potwierdzono też intencję stron, aby zrealizować potencjalną transakcję do 30 czerwca 2026 roku.

Transakcja uzależniona od szeregu czynników

Przypomniano, że zgodnie z podpisanym 2 czerwca memorandum o współpracy, PZU i Pekao chcą doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej poprzez uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł. W pierwszym etapie prowadzącym do potencjalnej transakcji planowany jest podział PZU SA poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W drugim etapie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na GPW w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.