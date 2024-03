Przemysław Gacek z Grupy Pracuj został zwycięzcą 21. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2023. Gacek będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2023 w czerwcu w Monte Carlo. Gala finałowa polskiego konkursu transmitowana była w TVN24 BiS.

- Jednym z największych wyzwań dzisiejszych przedsiębiorców jest znalezienie pracowników z potrzebnymi kompetencjami. Pracownicy natomiast szukają organizacji, które pozwolą im się rozwijać i zapewnią ekonomiczną stabilność. Przemysław Gacek wypracował innowacyjne rozwiązanie, które wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu talentów, a pracownikom pomaga znaleźć optymalne zatrudnienie. Platforma Pracuj.pl łączy te dwa światy i równolegle z sukcesem podbija kolejne rynki międzynarodowe, przecierając szlak dla innych innowacyjnych polskich przedsiębiorstw do udanego rozwoju poza granicami naszego kraju - stwierdził Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska.

Zwycięzcy kategorii głównych

"Grupa Pracuj to jedna z największych firm z obszaru technologii HR w Europie. Firma, założona w Polsce w 2000 r., od 2006 r. działa w Ukrainie, a od 2022 r. także w regionie DACH. Grupa Pracuj to spółka publiczna notowana na GPW, zatrudniająca prawie 1100 osób, reprezentujących 15 narodowości" - napisano w informacji prasowej.

"Założyciel i prezes Grupy Pracuj będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2023 . O tytuł najlepszego przedsiębiorcy na świecie Polak będzie rywalizował ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z blisko 60 państw" - podano w komunikacie.

Nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi przyznano Pawłowi Marchewce z firmy Techland za "skuteczne przejście od firmy rodzinnej do giganta międzynarodowego".

"Smart Kids Planet to pierwsze w Polsce Centrum Mądrej Zabawy dla dzieci stworzone w duchu trendu 'edutainment', czyli edukacji poprzez rozrywkę. Pierwsza przestrzeń edukacyjna powstała w 2019 r. na terenie stadionu PGE Narodowy. W trakcie pandemii przedsiębiorcy stworzyli Smart Box (trafił do 7 000 osób na 4 kontynentach), transmisje internetowe oraz programy TV z Mądrą Zabawą. Centrum powróciło w październiku 2022 roku w warszawskiej Fabryce Norblina. Już w pierwszym roku funkcjonowania Smart Kids Planet odwiedziło niemal ćwierć miliona osób" - wskazano w komunikacie.

Laureaci nagród specjalnych

Dodano, że "Respect Energy Holding to międzynarodowa spółka z całkowicie polskim kapitałem i wiodącą pozycją rynkową w Polsce", a "działa obecnie na 24 rynkach i współpracuje z grupą ponad 600 wytwórców energii".

"Spółka jest nabywcą, producentem, dostawcą i sprzedawcą energii wyłącznie z odnawialnych źródeł. Respect Energy Holding inwestuje także w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Przedsiębiorca planuje także, we współpracy z francuskim koncernem EDF, rozwijać projekty energetyki jądrowej w Polsce" - wyjaśniono.

"Jury w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju – Partnerem Konkursu, przyznało także Nagrodę Specjalną za ekspansję międzynarodową . Otrzymał ją Piotr Garstecki z firmy Scope Fluidics . Jury w uzasadnieniu podało, że to nagroda dla 'przedsiębiorcy, który z sukcesem połączył świat nauki i świat biznesu, tworząc unikalny w Polsce zespół specjalistów i osiągnął międzynarodowy sukces w komercjalizacji stworzonej technologii'" - wskazano.

"Skutecznie łączy świat nauki i biznesu – łączy miłość do nauki z biznesowym, pragmatycznym podejściem do wyzwań. Założona przez niego firma Scope Fluidics to notowana na GPW spółka opracowująca technologie medyczne. Firma skupia się na technologii BacterOMIC – adresującej palące wyzwania związane z antybiotykoopornością bakterii" - podano w komunikacie.