Czy przysługuje nam dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę 15 sierpnia?

15 sierpnia wypada w tym roku w sobotę. Tego dnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy w związku z tym, że jest to święto, to przysługuje nam dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie? Wyjaśniamy.

Za święto w sobotę jest dodatkowy dzień wolny?

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W tym roku będzie to sobota. Co do zasady za święto przypadające w sobotę przysługuje nam dzień wolny w innym terminie.