Dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków. Jest decyzja Sejmu

Posłowie zagłosowali za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania rządowego projektu, który wprowadza dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków. Wniosek złożyła Konfederacja.

Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Sejmie w ubiegłym tygodniu. Wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały wówczas poparcie dla niego. Konfederacja złożyła wniosek o przystąpienie do drugiego czytania projektu bez odsyłania go do komisji.