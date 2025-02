Co z laptopami dla uczniów? Wiceministra wyjaśnia

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w odpowiedzi na pytanie o laptopy dla uczniów z programu "Cyfrowy uczeń" przekazała, że sprzętu jest na tyle dużo, że powinien on trafić do wszystkich placówek publicznych. Wskazał też, że ma on służyć celom edukacyjnym.

Wtorkowa "Rzeczpospolita" podała, że wiosną Ministerstwo Cyfryzacji ma ogłosić przetarg na zakup setek tysięcy laptopów i tabletów dla uczniów w ramach programu "Cyfrowy uczeń". Według dziennika - inaczej niż w programie rządu PiS - laptopy nie będą rozdawane uczniom na własność.

"O tym, kto będzie mógł z nich korzystać, zdecyduje szkoła. Dystrybucja odbywać się będzie według wskaźnika zamożności regionu" - napisała "Rz".

Lubnauer o programie "Cyfrowy uczeń"

Do informacji odniosła się we wtorek w Programie I Polskiego Radia wiceministra edukacji, która poinformowała, że sprzęt "właściwie trafi do wszystkich; realnie rzecz biorąc tego sprzętu jest na tyle dużo, że do wszystkich placówek publicznych powinien trafić".

Dopytywana, czy do biedniejszych regionów trafi w pierwszej kolejności, odparła, że są to tzw. ramy dystrybucji. Poinformowała, że sprzęt ma trafiać "w tym samym terminie do wszystkich placówek publicznych, które wypełniały ankiety jeszcze w styczniu i są na tych listach przyszłych beneficjentów".

Zapytana, dlaczego sprzęt będzie własnością szkoły, a nie uczniów, zaznaczyła, że ma służyć celom edukacyjnym. Poinformowała, że uczeń będzie mógł zabrać go do domu w określonej sytuacji.

- Taki był w ogóle cel programu z KPO, że gdyby nastąpiła sytuacja, w której znowu musielibyśmy przejść na zdalną edukację, bo mamy pandemię, to wtedy ten sprzęt będzie mógł być użyczony uczniom. Natomiast on miał służyć celom edukacyjnym, a nie być zabawką w domu - dodała wiceministra edukacji narodowej.

Jak zaznaczyła, w związku z tym, że program nie spełnił warunków, to Komisja Europejska nie zwróciła Polsce w ramach KPO środków za tamten kupiony sprzęt.

"Laptop dla ucznia" a "Cyfrowy uczeń"

W lutym 2024 r. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka poinformowali o zawieszeniu programu "Laptop dla ucznia". Zapowiedzieli, że zostanie on zastąpiony programem "Cyfrowy uczeń", którego zadaniem będzie wyrównanie szans cyfrowych młodzieży.

Jeśli chodzi o program "Cyfrowy uczeń", to "Rzeczpospolita" wskazała, że "zakłada kupno aż 735 tys. komputerów przenośnych". Resort cyfryzacji, przetarg na zakup laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów jest planowany na przełom I i II kwartału 2025 r. - podał dziennik.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP