"Chcemy, aby ten surowiec nie znikał, nie wyjeżdżał z kraju"

- Przemysł drzewny w Polsce powinien mieć zapewniony dostęp do surowca, więc nie może on wyjeżdżać z kraju - stwierdził minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Dodał, że podjęto "inicjatywę legislacyjną" w tej sprawie.

Drewno jako surowiec strategiczny

Jej celem ma być zapewnienie pełnego wykorzystania surowca, jakim jest drewno i zapewnienie do niego dostępu jako komponentu do produkcji.

"Przemysł drzewny generuje pięć procent PKB"

- W naszym kraju przemysł drzewny generuje pięć procent PKB , a tworzy go blisko 40 tysięcy małych i średnich firm zatrudniających pół miliona pracowników. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że dialog branży z instytucjami administracji rządowej jest niewystarczający, a sama branża przechodzi obecnie bolesną stagnację - zauważył Paszyk.

Dodał, że nie można dopuścić do tego, żeby stagnacja się przeciągała, bo będzie to miało bardzo negatywne skutki dla całej gospodarki. Wyraził nadzieję, że I Kongres Przemysłu Drzewnego przyczyni się do przełamania impasu i wzmocnienia dialogu.