Banki proszą NBP o pomoc w sprawie frankowiczów

Do Narodowego Banku Polskiego trafił list, który wysłała grupa banków pracująca nad stworzeniem wzoru ugód z frankowiczami – wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Jak zauważa dziennik, przeprowadzenie licznych porozumień pozasądowych z frankowiczami będzie wymagało dużych transakcji walutowych, do realizacji których przydatna będzie pomoc banku centralnego.

"Postulat sektora dotyczy tego, aby NBP porozumiał się ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym i skupił od niego franki poza rynkiem. Wtedy NBP mógłby je odsprzedać polskim bankom, co pozwoliłoby im na spłacenie finansowania frankowych kredytów i zamknięcie pozycji walutowej otworzonej po przewalutowaniach" - czytamy w dzienniku.

"Drugi postulat dotyczy tego, aby umożliwić bankom rozłożenie w czasie transakcji, co miałoby pomóc w uniknięciu osłabienia polskiej waluty i podbicia kosztów całej operacji. Ugody przyniosą odpis rzędu 35–45 proc. wartości hipotek frankowych i bankowcy mają różne szacunki wpływu osłabienia złotego na te koszty. Niektórzy wskazują, że wzrost kursu CHF/PLN o 50 gr oznaczałby wyższe koszty konwersji o jedną trzecią (inne szacunki sugerowały wzrost kosztów o około 15 proc.). Poza tym realizacja transakcji w jednym czasie mogłaby skłonić spekulantów, którzy wiedzieliby, że banki muszą dokonać przewalutowania, do gry na kolejne spadki złotego" - napisano.

– Chcemy, aby NBP stał się dla nas partnerem. Uważamy, że zarząd banku centralnego ma mandat do tego, aby takie transakcje przeprowadzić – mówił w rozmowie z Rzeczpospolitą jeden z bankowców chcący zachować anonimowość.

ZBP: trwają prace nad propozycją KNF

- Prace nad tą propozycją, koncepcją, trwają. To jest jedno z największych ewentualnych przedsięwzięć o charakterze finansowym, ale także prawnym, także wielkim wyzwaniem jeśli chodzi o obciążenia, zapewnienie stabilności, więc tutaj te prace muszą być poprowadzone dokładnie. One będą miały swoją fazę rozmów, pewnego komunikowania się z klientami poprzez pewne specjalne ankiety - powiedział Pietraszkiewicz zapytany, kiedy sektor bankowy przedstawi stanowisko odnośnie propozycji przewodniczącego KNF w sprawie kwestii kredytów frankowych.

Jak mówił, "później, po przeanalizowaniu w poszczególnych bankach (...), będzie faza pilotażu i potem wnioski z tego pilotażu muszą być wyciągnięte, żeby ten proces opisać ewentualnie jak najlepiej". - Nie ukrywajmy - to wszystko musi być także zharmonizowane z całym problemem stabilności, zapewnienia płynności, a więc konsultacje, rozmowy i uzgodnienia z różnymi instytucjami - powiedział.

Propozycja KNF

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom w grudniu ubiegłego roku, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.