Rządowa aplikacja jak portfel pełny dokumentów. Nowa wersja "jest już gotowa"

Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, poinformował, że nowa wersja aplikacji mObywatel będzie jak portfel pełny dokumentów, nie tylko dowód osobisty. - Aplikacja jest już gotowa, nowa wersja będzie do pobrania na dniach. Stare wersje będą do końca roku aktywne - wyjaśnił.