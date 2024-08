Ceny papierosów mocno wzrosną. Takie mogą być skutki

"Szacujemy, że wzrost relatywnych cen papierosów o 10 proc. zmniejsza o 0,45 pp. prawdopodobieństwo zakupu papierosów przez gospodarstwo domowe. (...) W rezultacie, wyższe stawki akcyzy obniżą liczbę dorosłych palaczy w 2027 r. o 220 tysięcy w porównaniu do status quo, z czego 42 tysiące to osoby z wykształceniem wyższym a 178 tysięcy – osoby z wykształcaniem co najwyżej średnim" - czytamy w raporcie.

Spadek liczby palaczy

Możemy kupić dużo więcej papierosów

Wyższa akcyza

Akcyzy na papierosy w 2025 r. wzrośnie o 25 proc. a w roku 2026 – o 20 proc., na płyn do papierosów elektronicznych w 2025 r. wzrośnie o 75 proc. i o 50 proc. w 2026 r. – wynika z opublikowanej na stronie KPRM informacji. Planowana jest akcyza na urządzenia do waporyzacji - 40 zł za sztukę.

MF ogłosił w lipcu, że chce urealnić dotychczasową mapę drogową dla akcyzy do 2027 r. poprzez podwyższenie jej stawek na wyroby tytoniowe i ich substytuty. Akcyzą objęte zostaną też płyny do e-papierosów, urządzenia do waporyzacji. Wprowadzona będzie też roczna ważność znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych, na takich samych zasadach jak w przypadku znaków akcyzy na papierosy, tytoń do palenia oraz wyroby nowatorskie.