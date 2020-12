Ponad milion złotych z emisji bloku reklamowego na rzecz akcji #TVNpomagajmysobie. Dziękujemy!

- Dziękujemy wszystkim widzom i klientom Biura Reklamy TVN Media, którzy wsparli akcję #TVNpomagajmysobie. Dzięki temu w całej Polsce będzie można zakupić kilkadziesiąt tysięcy posiłków dla osób najuboższych. Przygotują je restauracje, które także przeżywają trudny okres, a dzięki akcji nie tylko otrzymają zlecenia, ale również pomogą innym. To kolejny dowód na to, że w jedności tkwi wielka siła, a ten trudny czas ciężko byłoby przetrwać bez siebie nawzajem - powiedział Marcin Barcz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej TVN Grupa Discovery.

Zamówienia posiłków w restauracjach będą realizowane również z wpływów pozyskanych od sponsorów Biura Reklamy TVN Media, funduszy zebranych przez Fundację TVN "Nie jesteś sam" oraz z przychodu ze sprzedaży pakietu START VOD w serwisie Player. Cały czas do akcji dołączają kolejni sponsorzy.

Druga edycja akcji #TVNpomagajmysobie

#TVNpomagajmysobie to druga edycja akcji wsparcia dla najbardziej potrzebujących w okresie pandemii. Tym razem pomoc ma trafić do osób najuboższych potrzebujących wsparcia w formie ciepłego posiłku, a pośrednio również do restauracji, które te posiłki ugotują i dostarczą.