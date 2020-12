Już dziś oglądaj charytatywny blok reklamowy w TVN. Pomagaj z nami!

- Aktywna pomoc zawsze była i będzie ważną częścią działalności TVN i Discovery. Dlatego w akcję #TVNpomagajmysobie zaangażowaliśmy się wszyscy; TVN Grupa Discovery, Fundacja TVN, Player, Biuro Reklamy TVN Media. Aby skutecznie trafić z pomocą do osób najbardziej potrzebujących, zaprosiliśmy do współpracy lokalne Banki Żywności w całej Polsce. A ponieważ wiemy, że zawsze możemy liczyć na hojność naszych widzów, także i tym razem gorąco zachęcamy, byście Państwo dołączyli do nas. Im więcej osób zasiądzie przed telewizorami w sobotę po "Faktach", tym większej liczbie osób uda nam się wspólnie pomóc – powiedział Marcin Barcz, dyrektor pionu komunikacji korporacyjnej TVN Grupa Discovery.