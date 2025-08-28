Pilotażowy projekt we włoskim mieście. Dotyczy turystów

Władze Florencji zamierzają używać kamer termowizyjnych i narzędzi sztucznej inteligencji do monitoringu napływu turystów. System ma działać w historycznym centrum miasta, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Władze Florencji zapowiedziały wprowadzenie pilotażowego projektu w niektórych punktach w centrum miasta przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią zaawansowane zarządzanie falami turystycznymi i przede wszystkim oszacowanie ich realnych rozmiarów w konkretnych dniach i porach.

Dzięki temu zarząd miasta będzie miał dostęp do pełnych danych dotyczących zagęszczenia na poszczególnych obszarach, a także zachowania zwiedzających.

Liczba turystów rośnie

Z roku na rok liczba osób przybywających do stolicy Toskanii rośnie i dlatego zarząd miejski sięgnął dzięki współpracy z miejscowym uniwersytetem także po najnowsze osiągnięcia technologii dążąc do celu, jakim jest zrównoważona turystyka.

To kolejny krok po wcześniejszych działaniach, takich jak ograniczenie masowego zjawiska wynajmu turystom mieszkań w ścisłym centrum.

Santa Maria del Fiore, Florencja, Włochy. Shutterstock

Cel: ochrona zabytków

Na razie tłumy na centralnym Piazza della Signoria, przy Galerii Uffizi, przed katedrą i na Moście Złotników są codziennością Florencji przez wiele miesięcy w roku.

- Porozumienie w sprawie nowego programu pilotażowego pokazuje, że świat badań naukowych może zapewnić narzędzia i wsparcie - powiedział Paolo Nesi z wydziału inżynierii informatycznej na florenckim uniwersytecie.

Zaznaczył, że dzięki danym z kamer termowizyjnych i algorytmom sztucznej inteligencji można będzie dostarczyć odpowiednim władzom nowe elementy, by mogły podjąć bardziej ukierunkowane i skuteczne działania w reakcji na napływ turystów i w celu zapewnienia ochrony obszaru ogromnego nagromadzenia zabytków architektury i sztuki.

