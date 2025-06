Duża linia wysłała maile o opóźnionych lotach. Teraz wyjaśnia

"Drodzy pasażerowie, zdajemy sobie sprawę, że z powodu problemu technicznego niektórzy z was otrzymali błędne e-maile informujące o opóźnieniu waszego nadchodzącego lotu. Możemy potwierdzić, że w większości przypadków te powiadomienia zostały wysłane omyłkowo" - napisał Wizz Air w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mail o opóźnionym locie. Wizz Air wyjaśnia

"Serdecznie przepraszamy za wszelkie zamieszanie lub niedogodności, jakie mogło to spowodować. Jeśli macie obawy dotyczące waszych nadchodzących planów podróży, prosimy o kontakt z obsługą klienta Wizz Air w celu uzyskania pomocy" - dodał przewoźnik w komunikacie.

Największe linie lotnicze w Polsce

Wizz Air to węgierska linia lotnicza. Dysponuje flotą 230 samolotów Airbus A320 i A321; obsługuje ponad 600 tras z 25 baz operacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zgodnie z danymi firmy od 2004 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 120 milionów pasażerów podróżujących z i do Polski.

Na drugim miejscu znalazł się Wizz Air z wynikiem 11,5 miliona pasażerów w 2024 r. oraz PLL LOT z wynikiem 7,7 miliona. Na dalszych miejscach znalazły się Lufthansa (ok. 2,1 miliona), Enter Air (ok. 1,2 miliona) i KLM (ok. milion osób).