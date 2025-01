Część lotów do Polski odwołana. Zapowiedź dużego strajku

W Belgii odbędzie się w poniedziałek duży strajk związków zawodowych. Swoje niezadowolenie wyrażać będą między innymi pracownicy sektora transportu. Podróżnych czekają duże utrudnienia. Odwołane zostały już pierwsze loty - krajowy przewoźnik Brussels Airlines nie wykona w poniedziałek kilku rejsów do Warszawy i lotu do Krakowa.

Utrudnienia i duże opóźnienia zarówno samolotów przylatujących do, jak i wylatujących z Brukseli zapowiedziało też podbrukselskie lotnisko w Charleroi, z którego korzystają operatorzy niskokosztowych linii lotniczych, jak Ryanair i Wizzair . Lotnisko nie poinformowało jednak o tym, żeby zamierzało loty odwołać zupełnie.

Członkowie związków wyjdą na ulice

W poniedziałek na belgijskie ulice wyjdą członkowie związków zawodowych, w tym reprezentujących pracowników sektora transportu, edukacji i więziennictwa, którzy protestują przeciwko reformom emerytalnym i środkom oszczędnościowym, zapowiadanym przez nowy rząd (tego jeszcze co prawda nie ma, bo od miesięcy trwają rozmowy koalicyjne).

Utrudnienia dla podróżnych

W sobotę krajowy przewoźnik lotniczy Brussels Airlines poinformował, że odwołał połowę planowanych na poniedziałek wylotów i że pasażerom zaproponowane zostaną nowe terminy podróży. Wśród odwołanych są m.in. loty do Polski, w tym loty do Warszawy o godz. 7.35, 9.25 i 15.20 oraz lot do Krakowa o godz. 10.40.