Zaczął obowiązywać letni rozkład jazdy PKP Intercity. To oznacza, że na kolejowej mapie Polski pojawiły się nowe połączenia mające ułatwić podróż do najpopularniejszych turystycznych miejsc. W szczycie wakacji 2025 będzie nawet 514 połączeń dziennie - całorocznych i sezonowych.

Pociągami PKP Intercity można dotrzeć do większości regionów Polski.

Na tory wyjechały dodatkowe składy: - m.in. do nadmorskich kurortów: Świnoujścia, Kołobrzegu, Ustki, Łeby czy Helu, - a także do górskich miejscowości, w tym Zakopanego i Szklarskiej Poręby.

W ofercie przewoźnika znalazły się również nowe połączenia pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, z których mogą m.in. skorzystać osoby planujące city break lub wyjazdy służbowe.

Letni rozkład PKP Intercity

PKP Intercity przygotowało na lato 34 połączenia sezonowe, które uzupełniają stałą ofertę 480 kursów całorocznych - m.in. dodatkowe składy do Świnoujścia - nowością wśród nich jest np. pociąg EIP z Warszawy, który trasę pokonuje w około 5,5 godziny.

Do nadmorskich miejscowości można także dojechać m.in. składami EIC Błękitna Fala, IC Gałczyński, IC Podhalanin, IC Merkury, IC Swarożyc, TLK Wolin czy TLK Bursztyn. Zwiększona została również liczba połączeń do Kołobrzegu i Trójmiasta – do Gdyni kursują m.in. dodatkowe EIC Neptun, EIC 1506 i TLK Katamaran, odjeżdżający z Warszawy wieczorem.

Wśród nowości znalazły się również składy IC Delfin i TLK Korsarz do Łeby, IC Rozewie i TLK Żeglarz do Helu, a także IC Szkuner, IC Gwarek i IC Jamno do Ustki.

Do Zakopanego kursuje sezonowy pociąg IC Sukiennice, który łączy Tatry nie tylko z Krakowem, ale także ze Szczecinem, Poznaniem i Łodzią. Podróżni planujący wakacje w Karkonoszach mogą skorzystać z połączeń IC Orzeszkowa i IC Karkonosze do Szklarskiej Poręby.

Oferta letnia obejmuje też nowe całoroczne pociągi: m.in. IC Kasztelan z Hrubieszowa do Krakowa, IC Smok Wawelski z Krakowa do Lublina, IC Leśmian relacji Wrocław-Białystok oraz ekspresowy sprinter IC Brda z Warszawy do Bydgoszczy. Dodatkowe codzienne połączenie do Białegostoku zapewni pociąg IC Zamenhof.

W szczycie sezonu podróżni będą mieli do dyspozycji nawet 514 połączeń dziennie – całorocznych i sezonowych. Fotokon / Shutterstock

Pamiętaj o ulgach i promocjach

Przewoźnik zachęca do planowania letnich podróży z wyprzedzeniem i przypomina o dostępnych ulgach oraz promocjach. Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy oraz dostępności miejsc można znaleźć na stronie internetowej PKP Intercity i w aplikacjach mobilnych.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: PAP