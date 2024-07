Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Wybrzeże kontynentalnej części Chorwacji rozciąga się na ponad 1,7 tys. kilometrów, a z należącymi do kraju ponad 1200 wyspami mierzy niemal 6 tys. km długości. Roczne sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej dotyczące jakości wody w kąpieliskach w Europie wykazało, że kraj może pochwalić się doskonałą czystością wody w 99,1 proc. kąpielisk na swoim wybrzeżu. Wynik ten plasuje Chorwację na pierwszym miejscu w Europie w tej kategorii.

Chorwacja krajem z najczystszym morzem w Europie

- Czystość morza wynika z kilku czynników, takich jak charakterystyczne prądy (morskie), które do chorwackiego wybrzeża niosą ubogie w składniki odżywcze wody Morza Śródziemnego, czy rzeki, które nie wprowadzają do morza zbyt wiele materiału z lądu, jak to się dzieje w przypadku włoskiej części Adriatyku - tłumaczy dr Marin Ordulj, ekolog mikroorganizmów morskich z Wydziału Studiów Morskich Uniwersytetu w Splicie.